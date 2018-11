Varð brjálaður eftir rautt spjald – ,,Þetta var síðasti leikurinn minn hérna“

Wesley Sneijder, fyrrum leikmaður Inter Milan og Real Madrid, spilar með liði Al-Gharafa í Katar í dag.

Sneijder er kominn á seinni árin í boltanum en hann er 34 ára gamall og kom til Katar fyrr á árinu.

Fyrir það stoppaði Sneijder stutt hjá Nice í Frakklandi en lék áður með Galatasaray í fimm ár.

Hann er búinn að spila sinn síðasta leik í Katar ef marka má orð hans eftir 2-0 sigur á Quatar SC á dögunum.

Sneijder gerði bæði mörk Al-Gharafa í leiknum en fékk svo að líta rauða spjaldið undir lok leiksins.

,,Þetta var síðasti leikurinn minn í Katar,“ sagði Sneijder reiður er hann gekk af velli undir lokin.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

MAD: Wesley Sneijder was sent off for Al-Gharafa today, claiming repeatedly as he walked off “This is the last game I play in Qatar!” pic.twitter.com/7OEeRGbgfe

— Ahdaaf (@ahdaafme) 9 November 2018