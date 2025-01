Þjóðin að missa sig yfir frammistöðu Strákanna okkar í fyrri hálfleik – „Gæsahúð“

Íslenska karlalandsliðið í handbolta er að fara á kostum gegn Slóvenum í lokaleik sínum í riðlakeppni HM.

Um afar mikilvægan leik er að ræða upp á að taka með sér 4 stig inn í milliriðla og þar með auka möguleika sína á að fara í 8-liða úrslit.

Ísland leiðir 14-8 í hálfleik og hefur vörnin verið til fyrirmyndar, þá aðallega Viktor Gísli Hallgrímsson sem hefur verið stórkostlegur í markinu.

Hér að neðan má sjá hvað þjóðin hefur sagt um fyrri hálfleikinn á samfélagsmiðlinum X.

Jújú Viggó got that dog in him

— Jón Kári Eldon (@jonkarieldon) January 20, 2025