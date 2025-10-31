fbpx
Föstudagur 31.október 2025

Það sem virtist vera sorglegt umferðarslys breyttist í morðrannsókn – Lá í dái í þrjá mánuði og sagði lögreglu hvað gerðist

Pressan
Föstudaginn 31. október 2025 07:00

Það sem virtist vera sorglegt umferðarslys í Flórída þann 9. febrúar síðastliðinn, þar sem ungt par slasaðist alvarlega, breyttist í morðrannsókn þegar karlmaðurinn vaknaði úr dái og ræddi við lögreglu.

Hin 24 ára Leigha Mumby var undir stýri þennan örlagaríka dag og í framsætinu við hlið hennar sat unnusti hennar, hinn 22 ára gamli Daniel Waterman.

Bifreiðin fór út af veginum af óljósum orsökum og skall harkalega á tré og voru Mumby og Daniel flutt mikið slösuð á sjúkrahús.

Mumby var ólétt en bæði hún og barnið lifðu slysið af og fæddi hún heilbrigða dóttur fyrr á þessu ári. Í skýrslutöku hjá lögreglu eftir slysið sagðist hún ekki muna neitt eftir aðdragandanum að því. Það eina sem hún kvaðst muna var að hafa rankað við sér í bílnum eftir slysið og sársaukinn sem hún fann hafi verið óbærilegur.

Daniel slasaðist hins vegar meira í slysinu og var honum haldið sofandi í nokkra mánuði eftir það. Hann hlaut meðal annars alvarlegan mænuskaða og mikla áverka á höfði. Eftir að hann vaknaði úr dái í maí síðastliðnum náði hann hins vegar að segja lögreglu hvað gerðist í bílnum.

Í skýrslutökunni sagði Daniel að Mumby hefði ekið bílnum vísvitandi á tré eftir heiftarleg rifrildi á milli þeirra. Rifrildið hófst þegar hann komst að því að hún var ólétt og þá virðist Mumby hafa verið sjúk af afbrýðisemi eftir að hún sá skilaboð frá annarri konu í síma hans.

Í skýrslutökunni sagði Daniel að rifrildið hefði stigmagnast og Mumby byrjað að keyra mjög gáleysislega. „Mér er alveg sama hvað gerist – þú færð það sem þú átt skilið,“ á hún að hafa sagt, samkvæmt frásögn lögreglu, áður en hún ók bílnum á tré.

Daniel lést þann 8. október síðastliðinn og er dauðsfallið talið bein afleiðing af umferðarslysinu í febrúar síðastliðnum. Fjölskylda hans berst nú fyrir forsjá stúlkunnar og er beðið eftir niðurstöðu í faðernisprófi.

„Við getum ekki leyft því að barnið alist upp hjá móður sem gæti hafa gert þetta,“ sagði afi Daniels, Michael Gilman, í samtali við CNY Central.

Mumby hefur verið ákærð fyrir manndráp af gáleysi, en í frétt People kemur fram að hún neiti sök í málinu.

