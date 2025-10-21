fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Pressan
Þriðjudaginn 21. október 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

38 ára karlmaður, Christopher Moss, var handtekinn á sunnudagskvöld, tveimur dögum eftir að lögreglan var kölluð að byggingu við East 21st Street í Flatbush í New York vegna mikils óþefs sem lagði um stigaganginn frá íbúð á sjöttu hæð, að sögn lögreglu.

Moss er sakaður um að hafa hent rotnandi líki kærasta síns út með ruslinu, en lyktin var svo ógeðfelld að líkið varð ekki leyndarmál lengi.

Yfirvöld fundu „mjög rotnandi“ lík kærasta Moss, Darrell Montgomery, 35 ára, sem troðið hafði verið í ruslapoka og hent í ruslatunnu á gangstéttinni. Líkamsleifarnar voru svo illa farnar að lögreglan hélt að líkið hefði verið bútað niður og þurftu að bíða eftir réttarmeinafræðingi til að fjarlægja líkið úr pokanum.

Lögreglan að störfum á vettvangi.

Ekki er grunur um að Moss hafi myrt kærasta sinn og hefur hann verið ákærður fyrir að reyna að farga líkamsleifunum og veita mótspyrnu við handtöku.

Moss var ekki samvinnufús við handtöku eftir að lögreglan hafði uppi á honum eftir ábendingu og nálgaðist hann þar sem hann var á gangi. Þegar lögreglumenn reyndu að handtaka hann skallaði hann einn lögreglumann og greip byssu annars lögreglumanns.

Lögreglan sagði að Moss væri einnig ákærður fyrir árás á lögreglumann, tilraun til ráns, vopnaeign, mótspyrnu við handtöku og fyrir að hindra stjórnsýslu ríkisins.

Mikinn óþef lagði enn yfir í göngum fjöleignarhússins á mánudaginn, þar sem nágrannar voru undrandi yfir því sem gerðist.

Sayuri Abundis, 23 ára, sem býr á fimmtu hæð, sagði að Moss hefði hagað sér undarlega síðustu tvær vikur.

„Hann hefur verið úti að tala við sjálfan sig. Hann hefur bara verið að segja: „Hvar ertu? Opnaðu dyrnar!“ aftur og aftur. Þeir voru alltaf saman en síðustu tvær vikurnar var það bara hann. Áður en hann læstist úti hringdi hann í Darrell og bað hann um að hleypa sér inn  og þá voru þau að rífast. Christopher öskraði á hann: „Bíddu þangað til ég kem upp!““ sagði Abundis. „Þeir voru alltaf að rífast. Það hefur alltaf verið þannig. En síðustu tvær vikurnar hefur hann verið einn og hann hefur bara verið að tala upphátt við sjálfan sig.“

Í sama streng tekur annar íbúi, Carl Smith, sem búið hefur í húsinu tvö ár og sagðist alltaf hafa séð parið saman.

„Moss gekk um og muldraði einhverja vitleysu áður en þetta gerðist, áður en þeir fundu líkið,“ sagði Smith, 62 ára. „Hann var að tala við sjálfan sig, ganga fram og til baka hérna  fyrir framan bygginguna og bara ganga um hverfið … bara að fara í búðina að tala við sjálfan sig,“ bætti hann við. „Ég er ruglaður eins og allir aðrir. Ég veit ekki af hverju hann gerði það sem hann gerði. Maður sá þá bara koma og fara saman allan tímann en síðustu tvær vikurnar eða svo var það bara hann að ganga um einn að tala við sjálfan sig.“

Réttarlæknir mun taka úrskurða um dánarorsök Montgomery.

Moss var úrskurðaður í gæsluvarðhald gegn 25.000 dollara reiðufé eða 30.000 dollara tryggingu við fyrirtöku hans á mánudagskvöld.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Í gær
Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Í gær
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Í gær
Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Í gær
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?

Mest lesið

Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“

Nýlegt

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Afar þægilegt hjá Börsungum – Kairat manni fleiri nær allan leikinn en tókst ekki að skora
Hugsanlegt að breski öfgahægrimaðurinn hafi skemmt fyrir ísraelskum stuðningsmönnum
Þrumuræða Carragher um Liverpool – Segir liðið vera eins og Real Madrid og að Slot verði að láta það virka
Emil Pálsson ráðinn til Blika
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Pressan
Í gær
Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Í gær

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði

Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Í gær
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík
Pressan
Fyrir 2 dögum

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi

Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum

Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 2 dögum

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 3 dögum

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 3 dögum

Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja

Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 3 dögum
Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lögregla búin að gefast upp og hættir leitinni að Gus litla
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ríkisstjóri vann 170 milljónir í spilavíti í Las Vegas – „Ég var ótrúlega heppinn“

Ríkisstjóri vann 170 milljónir í spilavíti í Las Vegas – „Ég var ótrúlega heppinn“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt
Pressan
Fyrir 5 dögum
Notuðu AirTag til að elta fórnarlömbin: „Versta martröð hverrar fjölskyldu“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Tveggja barna faðir fann jónu í vinnunni – Tveimur tímum síðar var hann látinn

Tveggja barna faðir fann jónu í vinnunni – Tveimur tímum síðar var hann látinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
UFC-goðsögnin talin glíma við óvenjulegan geðsjúkdóm eftir að hafa ítrekað ráðist á móður sína
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ítölsk fyrirsæta látin eftir hrottalega árás
Pressan
Fyrir 5 dögum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu

Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu
Pressan
Fyrir 5 dögum
Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Móðir sótti ekki soninn til barnapíunnar – Áratugum seinna voru borin kennsl á hana