fbpx
Mánudagur 20.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?

Pressan
Mánudaginn 20. október 2025 21:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Netverjar hafa undanfarna daga hlegið mikið að frumkvöðlinum Nick O’Neill og kallað hann loddara. Þórðargleðina má rekja til færslu sem ung kona birti á Twitter þar sem hún sagði O’Neill ranglega halda því fram að þau eigi í ástarsambandi.

O’Neill birti færslu þar sem hann sagðist vera 43 ára og farsæll. Hann ætti nýja kærustu, nýja snekkju, væri barnlaus og auk þess orðinn milljarðamæringur út af rafmynt. Með færslunni birti hann mynd af sér og ungri konu.

Konan á myndinni birti þó skömmu síðar færslu þar sem hún sagði að O’Neill hefði lofað að borga sér um 50 þúsund krónur fyrir að koma fram á myndum og myndböndum með honum. Hann hafi þó ekki upplýst hana um að hann ætlaði að birta þessa mynd.

Þetta setti netið á hliðina. Fólk hefur hæðst að meinta milljarðamæringnum, kallað hann loddara og látið að því liggja að mikið af svokölluðum rafmyntarkóngum séu í raun að falsa líf sitt eins og það leggur sig í netheimum.

En er þetta svo? Hver er þessi O’Neill í raun og veru?

Samkvæmt umfjöllun sem Business Insider birti á síðasta ári er O’Neill raunverulega að stunda viðskipti með rafmynt en á sama tíma hefur hann birt satírumyndbönd þar sem hann gerir grín að sjálfum sér og öðrum svokölluðum rafmyntargaurum, crypto bros. Myndbönd hans og færslur séu viljandi höfð þannig að þau veki athygli því þannig tekst honum að þéna meira. Hann er einkum að stunda sölu á svokölluðum NFT, eða Non-Fungible Tokens.

Um færslur sínar sagði O’Neill við Business Insider: „Ég get svarað því að þetta er viljandi gert til að pirra eins marga og það gerði, og þetta fékk yfir sig hatursbylgju. Ég hugsaði: „Jæja, þetta eru jákvæð teikn.“

Þetta væri í raun bæði grín og alvara. Persónan O’Neill á samfélagsmiðlum sé skopstæling á rafmyntaáhrifavöldum sem tali niður til almennings með frösum á borð við: Ég er ríkur en ekki þú og þess vegna er ég betri. Eins tók O’Neill fram að hann sé meðvitaður um það hversu margir hata og vantrausta rafmynt svo færslur sem þessar veki tilfinningaleg viðbrögð hjá breiðum hópi manna.

O’Neill fullyrti þó að hann sé virkilega stórefnaður og það sé allt þökk sé rafmynt og NFT.

Mörgum netverjum sem hæddust af áðurnefndri færslu hefur verið bent á að persónan sé skopstæling. Það eru þó ekki allir sannfærðir. Mögulega sé O’Neill að setja þetta fram sem satíru svo hann hafi afsökun. Það breyti því ekki að hann sé að villa á sér heimildir til að fá fólk til að kaupa NFT og braska með rafmynt.

Það þykir þó líklegt að færslan umdeilda, með ungu konunni, hafi verið sviðsett frá A til Ö og að kona sé að taka þátt í gríninu. O’Neill gerði svipað fyrir rúmu ári þegar hann birti mynd af meintu lúxusheimili sem reyndist svo vera Airbnb-íbúð, og af snekkju sem hann sagðist eiga en reyndist vera leigð. Þær færslur ollu nokkru fjaðrafoki og þjónaði því þeim tilgangi að vekja athygli á frumkvöðlinum og því sem hann er að gera. Þetta telst vera svokölluð hneykslunarmarkaðssetning, eða outrage marketing.

Hann er því viljandi að spila á tilfinningar fólks og jafnvel þó að það sé auðvelt að sjá í gegnum hann með því að nota leitarvélar þá er það oft þannig að þegar við sjáum færslur sem kveikja hjá okkur tilfinningar á borð við reiði, eða þegar við höldum að við getum afhjúpað lygara, þá eigum við til með að gleyma því að kanna staðreyndir áður en við myndum okkur skoðun.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 30 mínútum
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Í gær
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda

Mest lesið

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Skelfilegt slys skekur Bretland – Sonur goðsagnar látinn
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda

Nýlegt

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
ÞÞÞ valinn bestur í þriðja sinn
Tobias Thomsen vill fara frá Breiðablik og halda heim á leið
Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Pressan
Í gær
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Í gær

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Í gær
Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Í gær
Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 2 dögum
Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 2 dögum

Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“

Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“

Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lögregla búin að gefast upp og hættir leitinni að Gus litla
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ríkisstjóri vann 170 milljónir í spilavíti í Las Vegas – „Ég var ótrúlega heppinn“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt
Pressan
Fyrir 4 dögum
Notuðu AirTag til að elta fórnarlömbin: „Versta martröð hverrar fjölskyldu“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Tveggja barna faðir fann jónu í vinnunni – Tveimur tímum síðar var hann látinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
UFC-goðsögnin talin glíma við óvenjulegan geðsjúkdóm eftir að hafa ítrekað ráðist á móður sína
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ítölsk fyrirsæta látin eftir hrottalega árás

Ítölsk fyrirsæta látin eftir hrottalega árás
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn

Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Móðir sótti ekki soninn til barnapíunnar – Áratugum seinna voru borin kennsl á hana
Pressan
Fyrir 5 dögum
Járnfrúin sögð hafa haldið framhjá tvisvar og átt í sérstöku sambandi við náinn ráðgjafa
Pressan
Fyrir 5 dögum

Rifrildi hjóna endaði með ósköpum – Hellti olíu yfir manninn meðan hann svaf

Rifrildi hjóna endaði með ósköpum – Hellti olíu yfir manninn meðan hann svaf
Pressan
Fyrir 5 dögum

Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“

Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mæðgur dóu eftir að hafa borðað afmælistertu – Lögregla vill handtaka manninn sem afhenti tertuna
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tekinn af lífi eftir 20 ár á dauðadeild – Hélt fram sakleysi sínu allt til síðasta dags