Notuðu AirTag til að elta fórnarlömbin: „Versta martröð hverrar fjölskyldu“

Tveir karlmenn hafa verið ákærðir fyrir að nota staðsetningartæki frá Apple, svokallað AirTag, til að elta hjón heim og ræna þau. Atvikið átti sér stað í Odessa þann 19. ágúst síðastliðinn.
Mennirnir, hinn 26 ára Luis Charles og 32 ára Odardy Maldonado-Rodriguez, eru sagðir hafa komið staðsetningartækinu fyrir undir bifreið hjónanna. Þegar þau lögðu af stað heim til sín eltu þeir hjónin og læddust að þeim þegar þau stigu út úr bílnum sínum í innkeyrslunni.
Myndband úr eftirlitsmyndavél við innkeyrsluna sýnir þegar annar mannanna, sem var klæddur í öryggisvesti og ljósgrænan bol, dró upp skotvopn áður en hann dró konuna úr farþegasætinu. Hinn maðurinn, sem var í dökkum fötum, hettupeysu og með grímu, réðst á sama tíma að karlmanninum.
Charles og Maldonado-Rodriguez þvinguðu hjónin inn í húsið, en konan veitti mikla mótspyrnu og árásarmaðurinn neyddist til að bera hana inn í húsið.
„Að verða fyrir vopnaðri árás á heimili sínu – staðnum þar sem fólk á að vera öruggt – er versta martröð hverrar fjölskyldu,“ hefur New York Post eftir lögreglustjóranum Chad Chronister.
Viðvörunarkerfi í húsinu fór í gang og glæpamennirnir flúðu af vettvangi áður en lögregla mætti. Charles var handtekinn 8. október í Tampa þegar lögregla stöðvaði hann í umferðareftirliti, og tveimur dögum síðar var Maldonado-Rodriguez handtekinn í nágrannasýslunni Pasco.
Báðir mennirnir eru ákærðir fyrir fjölmörg brot, þar á meðal vopnað innbrot, vopnað mannrán, rán með skotvopni og ólögmæta frelsissviptingu.
„Þökk sé frábæru starfi rannsóknarlögreglumanna okkar eru þessir hættulegu menn nú komnir bak við lás og slá þar sem þeir eiga heima. Fórnarlömbin og samfélagið allt getur nú andað örlítið léttar,“ segir lögreglustjórinn Chad Chronister.