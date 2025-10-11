fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali

Pressan
Laugardaginn 11. október 2025 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Vilhjálmur Bretaprins hélt aftur af tárum í samtali við Rhian Mannings sem missti eiginmann sinn vegna sjálfsvígs.

Eiginmaður Mannings, Paul tók eigið líf fimm dögum eftir skyndilegt andlát George, eins árs gamals sonar þeirra, vegna veikinda árið 2012. Hjónin áttu einnig dótturina Holly, sem er 17 ára og soninn Isacc, 16 ára.

Í samtalinu sem fór fram á heimili Mannings í Cardiff ræða hún og Vilhjálmur nauðsyn þess að betri stuðningur sé til fyrir þá sem hafa misst nákominn einstakling vegna sjálfsvígs eða orðið fyrir áhrifum vegna þess.

Samtalið er stuttmynd sem birt var af skrifstofu breska konungsfjölskyldunnar í gær í tilefni af Alþjóðadegi geðheilbrigðis.

Mannings stofnaði hjálparsamtökin 2wish til að styðja fólk sem hefur upplifað skyndilegan missi barns eða unglings. Mannings segir eiginmann sinn hafa verið frávita af sorg eftir andlát sonar þeirra og hafa ásakað sjálfan sig um hvað gerðist. Aðspurð um hvað hún myndi vilja geta sagt við eiginmann sinn:

„Ég myndi bara vilja setjast niður með honum og segja: „Af hverju komstu ekki til mín?“ Því hann hefur misst af svo mikilli gleði, og við hefðum verið í lagi. Og það er það sem er erfiðast, við hefðum verið í lagi,“ segir hún við Vilhjálm, sem verður klökkur.

„Er allt í lagi?“ spyr Mannings. „Fyrirgefðu. Það er bara erfitt að spyrja þessara spurninga sem ég…“, svarar Vilhjálmur. „Nei, það er allt í lagi. Þú átt börn … Það er erfitt … Og þú hefur upplifað missi sjálfur. Lífið færir þér erfið verkefni, en með því að tala um erfiðleikana með því að upplifa von þá geturðu haldið áfram með lífið.“

Vilhjálmur játar því og segir að besta leiðin til að koma í veg fyrir sjálfsvíg sé að ræða um þau, en enn sé skömm yfir þeim og umræðu um þau. Mannings segist ekki sjálf hafa orðið fyrir áhrifum vegna þeirra fyrr en eiginmaður hennar lést.

„Þau voru eitthvað sem var í fréttum. Enginn vildi tala um þau eða ræða hvað gerðist og mér fannst það mjög ruglandi á sínum tíma.“ 

Aðspurð um ráð fyrir fjölskyldur til að ræða sjálfsvíg og áhrif þeirra svarar Mannings:

„Ég held að það sé mikilvægt að ljúga aldrei. Það eru leiðir til að vera hreinskilinn og bara blíður. Sem foreldri þekkir maður börnin sín betur en nokkur annar,“ og bætir við að fyrir henni séu enn margar ósvaraðar spurningar.

„Ég mun alltaf hugsa um þessa síðustu daga með honum og velta fyrir mér hverju ég missti af. Áður en við misstum George vorum við bara svo hamingjusöm og ég held að þetta sýni að þetta getur í raun komið fyrir hvern sem er.“

Þrátt fyrir að lífið hafi sínar hæðir og lægðir segist Mannings dást að börnum sínum og hversu vel þeim gangi.

„Þau hafa bara alist upp og orðið ótrúleg börn og ungmenni. Ég lít til baka og veit enn ekki alveg hvernig við lifðum þetta af. Fólk spyr mig oft um þetta. Eins og: „Hvernig gerðir þú þetta?“ Og ég veit það ekki alveg. Þau voru svo ung. Minningarnar sem þau eiga núna eru minningar sem ég hef líklega fest í huga þeirra.“

Rhian viðurkenndi að hún hafi enn áhyggjur af því hvað morgundagurinn ber í skauti sér en hún segist reyna að vera skynsöm og hugsa jákvætt og bætir við: „Ég vil bara að börnin mín séu hamingjusöm.“

Vilhjálmur var 15 ára þegar móðir hans, Díana prinsessa, lést í hræðilegu bílslysi árið 1997.

Á síðasta ári var hann við jarðarför Thomas Kingston, tengdasonar Mikaels, prins af Kent, frænda Elísabetar Bretlandsdrottningar heitinnar, en Mikael tók eigið líf eftir að hafa orðið fyrir aukaverkunum lyfja.

Viðtalið við Mannings var gefið út í tengslum við stofnun Forvarnarnets gegn sjálfsvígum (National Suicide Prevention Network), sem Royal Foundation, góðgerðarsamtök Vilhálms og eiginkonu hans, Katrínar, standa að. Forvarnarnetið mun leggja áherslu á að skilja orsök sjálfsvíga og veita stuðning.

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Gömul ritgerð eftir varnarmálaráðherra vekur athygli
Pressan
Í gær
Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Í gær
Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag
Pressan
Í gær
Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina
Pressan
Í gær
Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot
Pressan
Í gær
Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki
Pressan
Í gær
Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð

Mest lesið

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Nýlegt

Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Yrsa átta mánaða heldur áfram að heilla fólk – Britney deilir myndbandinu
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segist ekki ætla að gera sömu mistök í hjónabandi sínu og foreldrar hans gerðu

Segist ekki ætla að gera sömu mistök í hjónabandi sínu og foreldrar hans gerðu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Billjónamæringur afneitar syni sínum með köldum skilaboðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands

Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Pressan
Fyrir 3 dögum
Evrópskur eiturlyfjabarón fær vernd í Sierra Leone – Gerði dóttur forsetans ólétta
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá
Pressan
Fyrir 4 dögum

Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran

Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran
Pressan
Fyrir 4 dögum

Trump lætur Gretu Thunberg heyra það: „Hún ætti að fara til læknis“

Trump lætur Gretu Thunberg heyra það: „Hún ætti að fara til læknis“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Martröð í tvö ár: Hefur ekki hugmynd um hvort sonur hennar sé lífs eða liðinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Foreldrar hvattir til að ræða við börn sín eftir svipleg dauðsföll um helgina
Pressan
Fyrir 4 dögum

Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”

Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Assad í Rússlandi og hann hafi verið þungt haldinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Segja undarlegt háttarlag Trump fara stigversnandi
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þau fá Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði

Þau fá Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði
Pressan
Fyrir 5 dögum

Frakkar brjálaðir út í Rússa eftir dráp á blaðaljósmyndara

Frakkar brjálaðir út í Rússa eftir dráp á blaðaljósmyndara
Pressan
Fyrir 5 dögum
Umfangsmiklar björgunaraðgerðir á Everest
Pressan
Fyrir 5 dögum

Stakk tvíburasystur sína um miðja nótt: Var hann í raun sofandi og ófær um að stjórna gjörðum sínum?

Stakk tvíburasystur sína um miðja nótt: Var hann í raun sofandi og ófær um að stjórna gjörðum sínum?
Pressan
Fyrir 6 dögum
Kokkur afhjúpar leyndarmálið – Svona skerðu lauk án þess að gráta
Pressan
Fyrir 6 dögum
Bannaðar bækur í Bandaríkjunum – Þessir rithöfundar tróna á toppnum
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því

Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 6 dögum

Nauðgari þóttist hafa framið sjálfsvíg

Nauðgari þóttist hafa framið sjálfsvíg
Pressan
Fyrir 1 viku
Bláflibbabylting í Bandaríkjunum – Unga fólkið sér ekki tilgang með háskólanámi
Pressan
Fyrir 1 viku
Ráðlögð gildi B12-vítamíns kannski ekki eins ráðlögð og áður var haldið