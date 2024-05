Frygðarstunur trufluðu fréttamannafundinn – Myndband

Það var Luka Doncic, leikmaður Dallas Mavericks, sem sat fyrir svörum á fundinum og var fundurinn rétt hafinn þegar háar frygðarstunur (kynlífshljóð) fóru að heyrast úr hátölurunum í salnum.

Doncic, sem er frá Slóveníu, trúði greinilega ekki eigin eyrum og sat ringlaður og horfði í kringum sig og að lokum faldi hann andlit sitt í höndum sér og fór að hlæja.

En sjón og hljóð eru sögu ríkari.

AWKWARD 😬 #LukaDoncic's postgame interview was interrupted by some naughty noises … and the NBA superstar's reaction was PRICELESS! 😂 pic.twitter.com/wBWHAUZOh5

— TMZ (@TMZ) May 10, 2024