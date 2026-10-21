Fékk ekki refsingu fyrir skjalafals vegna þess að honum hafði verið refsað fyrir fjárkúgun

Hæstiréttur hefur staðfest sakfelldingu yfir manni fyrir skjalafals en jafnframt verður honum ekki gerð refsing.
Hann var ákærður fyrir að hafa í maí 2023 ritað nafn annars manns á umsókn um viðskipti við bílaleigu án heimildar. Með umsókninni var stofnað til viðskipta um leigu bifreiða fyrir ónefnt einkahlutafélag.
Maðurinn var sýknaður af ákærunni í héraðsdómi en Landsréttur sneri þeim dómi við og dæmdi hann í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Hann áfrýjaði til Hæstaréttar og krafðist sýknu eða vægari refsingar.
Hæstiréttur taldi ekki tilefni til að endurskoða mat Landsréttar á sönnunargögnum. Meðal annars hafði verið lagt til grundvallar að sakborningurinn hefði ekki haft heimild til að rita nafn mannsins á umsóknina og að hann hefði notað skjalið til að blekkja í viðskiptum.
Taldi sekt hans vera sönnuð. Við ákvörðun refsingar var hins vegar litið til þess að brotið hefði ekki verið framið í ávinningsskyni og hann hefði sama dag og brotið var framið dengið gengið frá kaupum á öllu hlutafé félagsins.
Þá vóg þungt við ákvörðun refsingar að hann hafði áður verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjárkúgun, í dómi frá júní 2023. Þetta brot, skjalafalsið framdi hann áður en sá dómur var felldur. Taldi Hæstiréttur að ekki væri rétt að gera honum frekari refsingu fyrir skjalafals þar sem fyrri refsing hans væri fyrir alvarlegra brot. Var það mat dómsins að hann hefði ekki hlotið þyngri dóm þó að dæmt hefði verið fyrir skjalafalsbrotið í þeim dómi líka. Því var talið rétt að hann ætti ekki að hljóta frekari refsingu en honum hefur áður verið dæmd.
Sakfellingin stendur því, en honum verður ekki gerð viðbótarrefsing. Hann þarf þó að greiða helming málsvarnarlauna verjanda síns fyrir Hæstarétti, rúmar 706 þúsund krónur, auk helmings annars áfrýjunarkostnaðar.