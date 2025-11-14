fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Tölvupóstar Epstein um Trump setja allt í háaloft – „Donald er fokking klikkaður“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 14. nóvember 2025 10:21

Jeffrey Epstein og Donald Trump voru meiri mátar en áður hefur verið vitað

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings birtu í gær 20 þúsund skjöl úr dánarbúi kynferðisafbrotamannsins Jeffrey Epstein. Í þeim má finna tölvupósta frá Epstein sem hafa vikið mikla athygl, sér í lagi í þeim tilvikum þar sem Epstein ræðir Donald Trump, Bandaríkjaforseta.

„Donald er fokking klikkaður“

CNN fór yfir skjölin og birti helstu upplýsingar úr þeim. Þar má til að mynda lesa að Epstein gagnrýndi Trump harkalega í einkasamskiptum sínum en í sumum tilvikum vekja samskiptin fleiri spurningar en svör.

Í tölvupósti til fyrrverandi fjármálaráðherra í ríkistjórn Bill Clinton, Larry Summers, árið 2019 sagði Epstein til að mynda að Trump væri á „barmi þess að vera geðveikur“ og var á sömu nótum í tölvupósti til írsks blaðamanns árið 2017: „Donald er fokking klikkaður.“

Þá ýjar Epstein iðulega að því að Trump hafi eitthvað að fela. Í tölvupósti til, Kathryn Ruemmler sem starfaði sem sérfræðingur í Hvíta Húsinu í valdatíð Barack Obama, árið 2018 segir Epstein: „Ég veit hve skítugur Donald er.“

Segist eiga myndir af Trump með stelpum í bikiní

Það sem allir hafa leitað eftir er hvort að Trump hafi gerst sekur um að taka þátt eða vitað um viðurstyggileg kynferðisbrot Epstein gegn ungum stúlkum. Eitthvað sem að Trump hefur alla tíð þverneitað fyrir.

Engar sannnanir um slíkt er að finna í tölvupóstunum þótt ýmsir telji sig geta lesið út einhverjar vísbendingar.

Þannig virðist Epstein undrast það í tölvupósti til samverkakonu sinnar, Ghislaine Maxwell, árið 2011 að Trump hafi ekki dregist inn í umræðuna um meint afbrot hans.

Í öðrum tölvupósti til blaðamanns New York Times segist Epstein luma á myndum af Trump umkringdum stúlkum í bikiníum í eldhúsi heimili síns. Þær myndir hafa þó aldrei litið dagsins ljós.

Í sama tölvupósti segir Epstein að hann hafi átt tvítuga kærustu í tvö ár undir lok síðustu aldar en hann hafi síðan „gefið hana Trump.“

Athyglisverðustu samskiptin eru við rithöfundinn Michael Wolff. Í einum tölvupósti til hans fullyrðir Epstein að Trump hafi logið því þegar hann sagðist hafa rekið hann sem meðlim úr Mar-a-Lago klúbbi sínum fyrir að „stela“ þaðan ungum stúlkum sem unnu þar og fá þær til að vinna fyrir sig.

Epstein segist hins vegar aldrei hafa verið meðlimur í klúbbnum og bætir við: „Auðvitað vissi hann um stelpurnar, þar sem hann bað Ghislaine að hætta.“

Póstarnir sanni ekki neitt

Karoline Leavitt, upplýsingafulltrúi Trump, segir póstana „sanna ekki neitt“ og Trump sjálfur segir að um falsfréttir sé að ræða og sakar Demókrata um að reyna að dreifa athyglinni frá væringum í bandaríska þinginu. Trump hefur alla tíð neitað öllum ásökunum um misgjörðir í tengslum við Epstein.

Epstein-málið hefur reynst Trump erfitt og ljóst að tölvupóstarnir, þrátt fyrir að þeir sanni ekkert saknæmt á Trump, þá hella þeir olíu á eld sem farinn er að brenna glatt. Þá hjálpar það ekki Trump að hann virðist hafa lítinn áhuga á því að Epstein-skjölin birtist í heild sinni . Það er óþægilegt fyrir hann í ljósi þess að hann var yfirlýsingaglaður í kosningabaráttu sinni um að hann vildi birta allt í tengslum við málið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Tölvupóstar Epstein um Trump setja allt í háaloft – „Donald er fokking klikkaður“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Snorri allt annað en sáttur við Vísi – „Hvað ætli lesendum finnist um þessa mögnuðu nýju lægð“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fasteignasali situr í súpunni vegna myglu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Helgi Pétursson fallinn frá
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Óhugnanleg ráðgáta á barnaspítala – Grunur um tilraun til fjöldamorðs
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Krúttmolinn Benji hjálpar sjúklingum Landakots til betri heilsu – „Þetta er alveg ómetanlegt“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Ný rannsókn bendir til þess að Hitler hafi verið með örlim

Mest lesið

Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Opinberar hvað hann sagði við Albert í morgun – Áhugavert í ljósi þess sem svo gerðist
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt

Nýlegt

Sylvía Rún um baráttuna við OCD: „Ég fór úr því að vera fúnkerandi yfir í að vera fárveik“
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Eru í hjónabandsráðgjöf vegna aldursmunarins
Forráðamenn United sjá eftir því að hafa selt McTominay – Napoli smellir á hann verðmiða
Dæmdur kynferðisafbrotamaður hélt kynningu um bók sína – Frændi hans mætti með egg og allt varð vitlaust
Helgi Pétursson fallinn frá
Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“

Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Foreldrar Sigurðar segja sorgina ólýsanlega – „Það eru tvær dagsetningar sem hafa markað líf okkar“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“

Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum

Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
Fréttir
Í gær
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Fréttir
Í gær

Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar

Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar
Fréttir
Í gær
Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“
Fréttir
Í gær
Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði
Fréttir
Í gær

Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins

Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Fréttir
Í gær

Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga

Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Í gær
Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Í gær
Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Í gær

Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?

Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Í gær
Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Í gær
Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Fréttir
Í gær
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Fréttir
Í gær

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Fréttir
Í gær

Þorleifur Kamban er látinn

Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Í gær
Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Í gær
Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB

Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Fyrir 2 dögum

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“