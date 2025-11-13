fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 14:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Faðir barna í Laugarnesskóla spyr hvenær aðgerðarleysi borgarinnar verði að refsiverðu broti eftir að ekið var á þrjú börn við Laugarnesskóla á innan við einum mánuði á stað sem faðirinn hefur ítrekað varað borgaryfirvöld við.

Elías Blöndal Guðjónsson segist hafa sent erindi á íbúaráð Laugardals í mars árið 2023 og varað við hættulegum aðstæðum við Laugarnesskóla. Fundir voru haldnir, fundargerðir ritaðar, aðgerðir fyrirhugaðar – en svo gerðist ekkert. Aftur sendi hann erindi í október á síðasta ári. „Ég spurði hversu lengi þetta ætti að halda áfram. Engar fregnir höfðu borist frá íbúaráðinu né borginni um hugsanlegar úrbætur. Engar breytingar höfðu verið gerðar. Ekkert gerst. Ekkert heyrst,“ skrifar Elías í grein sinni hjá Vísi. Íbúaráðið svaraði og sagðist hvorki hafa boðvald né ákvörðunarvald í umferðaröryggismálum. Íbúaráðið gæti þó beitt sér sem þrýstiafli hjá borgarráði þar sem hlutirnir gerðust. „Íbúaráð Laugardals hefur nú verið lagt niður, m.a. vegna þess að það var gagnslaust,“ skrifar Elías.

Elías rekur að í síðasta mánuði var ekið á dreng þegar hann fór yfir gangbraut við Laugarnesskóla. Reiðhjól hans var undir bílnum og mátti litlu muna að fætur hans yrðu það sömuleiðis. Innan við mánuði síðan var ekið á tvö börn á sama stað. Lögregla og sjúkrabíll voru kölluð á vettvang. Elías furðar sig á ummælum sem deildarstjóri samgangna hjá borginni lét falla eftir slysin. Þar sagði deildarstjórinn að gatnamótin standist ítrustu kröfur um öryggi og erfitt að sjá hvernig mætti bæta aðstæður. Ástæða slysana væri annað.

„Og hvert er þá vandamálið að mati borgarstarfsmannsins? Sólin. Hún skín beint niður Reykjaveginn um tvöleytið og ökumenn fá hana beint í augun. Slysahættan er ekki vegna skorts á viðeigandi ráðstöfunum hjá Reykjavíkurborg heldur er sólinni um að kenna.“

Faðirinn gefur lítiðf yrir skýringar borgarinnar á slysunum. Þegar ekið var á drenginn var engin sól, enda liggi fyrir að vandamálið sé ekki sólin heldur gatnamót sem séu hættuleg við allar aðstæður. Eins fannst honum skýring deildarstjórans, að forgangsraða þyrfti verkefnum vegna fjárskorts, fáránlega léleg.

„Það er skortur á fjármagni þegar kemur að því að vernda líf barna en á sama tíma eru til peningar í borgarsjóði fyrir alls konar gæluverkefni. Ef það voru til peningar fyrir brasilísku tónlistarkvöldi á Kaffi Laugalæk og fótabaði í Laugardalnum þá eru til peningar til að bæta umferðaröryggismál barna. Ef það er til tími og fé í allskonar kolefnis- og jafnlaunavottanir þá er hægt að setja upp gönguljós við grunnskóla. Það blasir við að forgangsröðunin er röng og borgin er einfaldlega óstarfhæf. Við sjáum það birtast í því að á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs þurftu borgarfulltrúar að leggja fram bókun um að það vanti perur í ljósastaura. Það er eitthvað mikið að þegar borgarfulltrúar þurfa að flytja sérstakar tillögur um að skipta um perur í ljósastaurum sem hafa verið óvirkir mánuðum saman.“

Telur Elías ljóst að spurningin sé ekki hvort alvarlegt slys verði á gatnamótunum heldur hvenær og þegar það gerist þá sé það engum nema borginni að kenna. Á meðan beðið er úrbóta hafa foreldrar barna í Laugarnesskóla sett á fót gangbrautarvörslu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Foreldrar Sigurðar segja sorgina ólýsanlega – „Það eru tvær dagsetningar sem hafa markað líf okkar“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“

Mest lesið

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Nýlegt

Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Sylvía Rún um baráttuna við OCD: „Ég fór úr því að vera fúnkerandi yfir í að vera fárveik“
Opnar sig um alvarlegan alkóhólisma – Mætti reglulega fullur til vinnu
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
United sagt fylgjast vel með pirruðum leikmanni Dortmund
Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur

Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Fréttir
Í gær
Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Í gær
Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Í gær

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Í gær
Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Í gær
Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Í gær

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu

BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Í gær
Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Í gær
Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“
Fréttir
Í gær
Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda
Fréttir
Í gær

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum
Fréttir
Í gær

Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“

Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“
Fréttir
Í gær
Starfslokasamningar upp á 50 milljónir vegna tveggja stjórnenda
Fréttir
Í gær

Segir kynjajafnrétti og aukna þátttöku karla í umönnun barna hafa breytt orðasambandinu „eiga von á barni“

Segir kynjajafnrétti og aukna þátttöku karla í umönnun barna hafa breytt orðasambandinu „eiga von á barni“
Fréttir
Í gær
Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann
Fréttir
Í gær
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Fréttir
Í gær

Situr uppi með reikninginn eftir óskýrar leiðbeiningar heilsugæslunnar

Situr uppi með reikninginn eftir óskýrar leiðbeiningar heilsugæslunnar
Fréttir
Í gær

Margrét, Ása og Arndís bjóða á stefnumót

Margrét, Ása og Arndís bjóða á stefnumót
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni