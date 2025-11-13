fbpx
Fimmtudagur 13.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 13. nóvember 2025 15:42

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dagný Kristinsdóttir skólastjóri Víðistaðaskóla í Hafnarfirði hefur verið send í leyfi frá störfum en ráðning hennar á síðasta ári í starfið var nokkuð umdeild.

Vísir greinir frá þessu og þar kemur fram að ráðist verði í úttekt á stjórnunarháttum í skólanum en ljóst er að stjórnendur og starfsfólk í skólanum er alls ekki sammála um þessi atriði.

Dagný hefur í fyrri störfum sínum sem skólastjóri lent upp á kant við undirmenn sína en hún lét af störfum sem skólastjóri Hvassaleitisskóla í Reykjavík en stór hluti starfsmanna hafði lýst yfir vantrausti á hendur henni.

Dagný var ráðin í starfið í Víðistaðaskóla í júlí á síðasta ári. Ráðningin þótti nokkuð umdeild í Hafnarfirði eins og DV hefur áður greint frá í ljósi starfsloka hennar í Hvassaleitisskóla en einnig vegna þess að Dagný er náfrænka Valdimars Víðissonar sem var þá formaður bæjarráðs en er nú bæjarstjóri Hafnarfjarðar.

Umdeild ráðning skólastjóra í Hafnarfirði – Náfrænka verðandi bæjarstjóra hreppti hnossið

Gengið var frá ráðningunni í kjölfar mats þriggja manna nefndar sem var skipuð embættismönnum bæjarins.

Gagnrýnt var að Dagný hefði verið tekin fram yfir Guðbjörgu Norðfjörð Elíasdóttir, þáverandi aðstoðarskólastjóra Hraunavallaskóla, í Hafnarfirði, og þáverandi formann Körfuknattleiksambands Íslands sem hafði notið mikilla vinsælda í störfum sínum.

Guðbjörg mun leysa Dagnýju af sem skólastjóri Víðistaðaskóla samhliða starfi sínu sem skólastjóri nýs skóla í Hafnarfirði, Hamranesskóla, sem enn hefur ekki verið reistur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Íslendingar lesa minna af bókum en áður en þó í næstum klukkutíma á dag
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Hannes játaði að hluta – Hvað varð um hin málin gegn honum?
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Faðir gagnrýnir borgina fyrir að kenna sólinni og fjárskorti um eftir að þrjú börn urðu fyrir bíl á sama stað – „Það er eitthvað mikið að“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Foreldrar Sigurðar segja sorgina ólýsanlega – „Það eru tvær dagsetningar sem hafa markað líf okkar“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum

Mest lesið

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
„Hann verður gleymdur, sköllóttur og feitur fljótlega“
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?

Nýlegt

Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Slekkur á hljóðinu þegar misgáfulegir sérfræðingar ræða málin – Elskar þó einn þeirra
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fyrrum stjarna Chelsea með þung orð um Amorim
Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu

Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan

Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Í gær
Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Fréttir
Í gær
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Fréttir
Í gær

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Fréttir
Í gær

Þorleifur Kamban er látinn

Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Í gær
Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Í gær

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður

Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Í gær
Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Í gær
Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Í gær
BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Í gær

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Í gær

Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“

Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“
Fréttir
Í gær
Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda
Fréttir
Í gær

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum

Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum
Fréttir
Í gær
Atli Steinn svarar fyrir sig fullum hálsi – „Þá skaltu horfa í augun á mér, bölvað óbermið þitt“
Fréttir
Í gær
Starfslokasamningar upp á 50 milljónir vegna tveggja stjórnenda
Fréttir
Í gær

Segir kynjajafnrétti og aukna þátttöku karla í umönnun barna hafa breytt orðasambandinu „eiga von á barni“

Segir kynjajafnrétti og aukna þátttöku karla í umönnun barna hafa breytt orðasambandinu „eiga von á barni“
Fréttir
Í gær

Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann

Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann
Fréttir
Í gær
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Fréttir
Í gær
Situr uppi með reikninginn eftir óskýrar leiðbeiningar heilsugæslunnar