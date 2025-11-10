fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Selfyssingurinn með smiðsaugað: Hver er Grímur Hergeirsson sem nú hefur verið settur ríkislögreglustjóri?

Ritstjórn DV
Mánudaginn 10. nóvember 2025 12:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dómsmálaráðherra hefur ákveðið að setja Grím Hergeirsson tímabundið í embætti ríkislögreglustjóra. Grímur er hokinn reynslu og mætti kalla hann þúsundþjalasmið en sem hefur einstaklega sterkar taugar til Suðurlands, lögreglunnar og handbolta.

Grímur er fæddur árið 1969 og uppalinn á Selfossi. Hann lét ungur að sér kveða í handboltanum, enda kemur hann úr mikilli handboltafjölskyldu. Skemmst er að segja frá því að bróðir Gríms er sjálfur Þór Hergeirsson sem hefur í þrígang verið valinn þjálfari ársins hjá ÍSÍ og var árum saman þjálfari norska kvennalandsliðsins í handbolta. Sonur Gríms er handboltamaðurinn Hergeir Grímsson sem var lengi lykilmaður hjá Stjörnunni áður en hann færði sig til Hauka á síðasta ári.

Grímur lýsti því í viðtalið árið 1986, þá aðeins 17 ára, hvernig hann féll kylliflatur fyrir íþróttinni.

„Ég er Selfyssingur í húð og hár. Fæddur hér á staðnum fyrir 17 árum og hér hef ég búið alla mína tíð. Eins og vera ber þá byrjaði ég að sprikla í fótbolta fljótlega eftir að aldur leyfði en ég æfði þó aldrei reglulega svo heitið gæti – maður svona spriklaði með. Um leið og íþróttahúsið komst í gagnið árið 1978 þá fór ég að æfa handknattleik reglulega og ég get sagt að síðan þá hafi ekkert komist að hvað varðar íþróttir annað en handknattleikur. Ég hef líka verið í nefndum og ráðum í handknattleiknum, séð um slútt og ýmislegt þess háttar. Sennilega má kalla mig „handboltafrík“.

Grímur byrjaði að spila með meistaraflokki Selfoss 16 ára gamall og spilaði fjögur tímabili áður en hann fluttist til Noregs þar sem hann spilaði að eigin sögn sem „hálfatvinnumaður“ hjá Elverum. En hanbolti var ekki það eina sem átti hug hans á þessum tíma. Hann hafði lokið sveinsprófi í húsasmíði og starfað við fagið nokkra hríð. Þegar hann flutti aftur til Íslands hélt hann þó í lögreglunám og fylgdi þar með í fótspor föður síns, Hergeirs Kristgeirssonar, sem var lögreglumaður á Selfossi.

Grímur starfaði í áratug hjá lögreglunni og fór í laganám. Svo starfaði hann í fimm ár í lögmennsku áður en hann sneri aftur í lögregluna sem löglærður fulltrúi. Hann sagði í viðtali á lögmennskuárunum að það kæmi sér vel í gallamálum fasteigna að hafa lært húsasmíði.

„Þar getur komið sér ágætlega að vera húsasmiður og hafa á þeirri þekkingu að byggja. Smiðsaugað kemur sér vel.“

Árði 2015 gerðist Grímur rannsóknarlögreglumaður og síðar löglærðu fulltrúi ákærusviðs hjá lögreglustjóranum á Suðurlandi og starfaði sem staðgengill lögreglustjóra frá 2017 og yfirmaður ákærusviðs. Svo tóku við tímabil sem settur lögreglustjóri, annars vegar á Suðurlandi og hinsvegar á Suðurnesjum. Síðan var Grímur skipaður lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum árið 2020. Selfoss togaði þó greinilega enn í Selfyssinginn Grím og var hann skipaður lögreglustjóri á Suðurlandi árið 2022.

Lögreglan hefur þó ekki alfarið náð að stela hjarta Gríms frá handboltanum. Grímur var langa hríð aðstoðarþjálfari meistaraflokks Selfoss og tók svo við sem aðalþjálfari um hríð árið 2019. Grímur er giftur Björk Steindórsdóttur, ljósmóður, og eiga þau saman fjögur börn.

Nú hefur Grímur verið settur í enn eitt embættið. Hann segir í samtali við mbl.is að hann hafi verið að setja upp eldhúsinnréttingu þegar dómsmálaráðherra hringdi í hann og bauð honum að taka að sér verkefnið þar til búið er að auglýsa og finna nýjan ríkislögreglustjóra. Áhugavert verður að sjá hvort að Grímur sækist þá eftir embættinu, en reynslan sem settur ríkislögreglustjóri, sem og hans fjölbreytta starfsreynsla innan lögreglunar, mun án efa skila honum ofarlega á umsækjendalistann.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Selfyssingurinn með smiðsaugað: Hver er Grímur Hergeirsson sem nú hefur verið settur ríkislögreglustjóri?
Fréttir
Fyrir 6 mínútum
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Píeta-samtökin fá 35 milljóna króna styrk
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ólafur bendir á önnur ámælisverð viðskipti á vakt Sigríðar Bjarkar – „Gamaldags vinavæðing, spilling af bestu sort“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ríkislögreglustjóri segir af sér
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Réttarhöld hafin yfir Degi Þór vegna stunguárásar við Mjódd – „Ég ætlaði alls ekki að drepa hann“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Helga Vala varpar ljósi á ótrúlegan biðtíma: Sú staða getur komið upp að barn hafi ekki hitt foreldri sitt í tvö ár
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Gullgrafaraæði á bílastæðamarkaði: FÍB áætlar að tekjurnar hafi verið svona háar í fyrra

Mest lesið

Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Hinn 11 ára gamli Pétur er fundinn í Orlando – Móðursystir hans segir það búðarstarfsmanni að þakka
Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“

Nýlegt

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
Fullyrða báðir að krísuástand sé hjá Liverpool – Carragher nefnir leikmann sem bera mikla ábyrgð á því
Réttarhöld hafin yfir Degi Þór vegna stunguárásar við Mjódd – „Ég ætlaði alls ekki að drepa hann“
Leikarinn ákærður fyrir kynferðisbrot
Á von á dómi og viðurkennir að hafa deilt myndefni af ólögráða einstaklingum
Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Fréttir
Í gær
Krefst bóta eftir ruddalegt athæfi á skemmtistað
Fréttir
Í gær

Nýr stórmeistari Frímúrarareglunnar kjörinn

Nýr stórmeistari Frímúrarareglunnar kjörinn
Fréttir
Í gær
Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Fréttir
Í gær
Stórleikarinn í dramatískri opinberri deilu við fyrrum ástkonu
Fréttir
Í gær

Fimmtug kona ákærð fyrir ofbeldi í Leifsstöð

Fimmtug kona ákærð fyrir ofbeldi í Leifsstöð
Fréttir
Í gær

Ellefu ára íslenskur drengur týndur í Flórída – Lögregla heitir fundarlaunum

Ellefu ára íslenskur drengur týndur í Flórída – Lögregla heitir fundarlaunum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stormur í kringum rándýr gervigreindarnámskeið og Sergio sakaður um svik og pretti – „Þetta eru bara lygasögur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sauð upp úr í Yrsufelli – Sló mann með mótorhjólakeðju

Sauð upp úr í Yrsufelli – Sló mann með mótorhjólakeðju
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kennara vikið frá störfum á Eyrarbakka vegna meints ofbeldis gegn einhverfum nemanda – Móðir kallar eftir úrbótum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þurfa að greiða háa upphæð eftir að brot á siglingareglum ollu næstum stórslysi skammt frá Reykjavíkurhöfn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fullorðinn maður reyndi linnulaust við 6 stúlkur undir 15 ára aldri í marga mánuði – „Ég er alls ekki barnaperri“

Fullorðinn maður reyndi linnulaust við 6 stúlkur undir 15 ára aldri í marga mánuði – „Ég er alls ekki barnaperri“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hæstaréttarlögmaður segir mál Karls Inga kalla á tiltekt

Hæstaréttarlögmaður segir mál Karls Inga kalla á tiltekt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég held að þetta fyrirkomulag sé einstakt á heimsvísu. Við erum alltaf til staðar fyrir allt fólkið í landinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bjóst ekki við þessu þegar hann kveikti sér í sígarettu – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Varahéraðssaksóknari handtekinn fyrir utan skemmtistað í ágúst og gisti í fangageymslu

Varahéraðssaksóknari handtekinn fyrir utan skemmtistað í ágúst og gisti í fangageymslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafnarfjarðarbær mátti afturkalla úthlutun lóðar þegar uppbygging hófst ekki innan tilskilins tíma
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þuríður vill að ökunemar sem taka próf á sjálfskiptan bíl fái líka réttindi á beinskiptan
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Páll flutti til Noregs og ber saman lífsgæði þar og á Íslandi – „Við eigum pening um hver mánaðamót“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nova flytur á Broadway

Nova flytur á Broadway
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ragnhildur segir fólk sem hagar sér svona siðferðislega gjaldþrota

Ragnhildur segir fólk sem hagar sér svona siðferðislega gjaldþrota
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Krefst skilnaðar frá manni sem hún telur hafa gifst sér af hagkvæmnisástæðum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Isavia dæmt til að greiða manni milljónir í skaðabætur fyrir að segja honum upp vegna aldurs

Isavia dæmt til að greiða manni milljónir í skaðabætur fyrir að segja honum upp vegna aldurs
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Guðmundur í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða móður á sjötugsaldri
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Framkvæmdastjóri hjá DAS svarar Jóhanni – „Ef íbúðin er afþökkuð er hún boðin næsta umsækjanda“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar litlu skila með ærnum tilkostnaði – „Um 250 milljarða. Það eru eitt eða tvö þjóðarsjúkrahús“

Segir þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar litlu skila með ærnum tilkostnaði – „Um 250 milljarða. Það eru eitt eða tvö þjóðarsjúkrahús“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Nýtt kaupréttakerfi nær til alls starfsfólks Nova

Nýtt kaupréttakerfi nær til alls starfsfólks Nova
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þingverðir sagðir hafa varnað því að fólk myndi gægjast inn um glugga – „Þetta þótti nokkuð óvenjuleg ráðstöfun“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Bónus komið með sushi í verslanir