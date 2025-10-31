fbpx
Föstudagur 31.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hafnarfjarðarmálið: Meintur gerandi hringdi stöðugt í móðurina í aðdraganda húsbrotsins – Sláandi lýsingar á ofbeldi gegn drengnum

Ritstjórn DV
Föstudaginn 31. október 2025 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður sem grunaður er um að hafa brotist í tvígang inn á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði og framið alvarlegt kynferðisbrot gegn 10 ára dreng var fyrrverandi vinnufélagi móðurinnar. Sá hópur hafði átt í samskiptum um daginn vegna fyrirhugaðs hittings.

Frá þessu greinir í Heimildinni en foreldrar drengsins eru þar í viðtali.

Á miðnætti fóru ítrekuð símtöl að berast frá manninum í síma móðurinnar en hún hafði verið í hópspjalli við hann og hina fyrrverandi vinnufélaganna fyrr um daginn. Þar sem maðurinn hefur sögu um ofdrykkju og að falla á bindindi taldi hún að eitthvað slíkt væri í gangi og ákvað að svara ekki. Eftir ítrekaðar hringingar sendi hún honum skilaboð og spurði hvað væri í gangi. Hann spurði þá til baka hvað hún væri að meina og allt væri í góðu.

Undir morgun kom drengurinn inn í herbergi til foreldra sinna og greindi þeim frá því að maður hefði verið inni í herberginu hjá honum og hefði komið buxnalaus upp í rúm til hans. Faðirinn hljóp inn í herbergi til sonarins en taldi að hann hefði verið að dreyma þetta. Drengurinn skýrði foreldrum sínum frá því að maðurinn hefði verið buxnalaus er hann kom upp í rúm til hans og að hann hefði tekið hann úr buxunum.

Á meðan drengurinn var að greina foreldrum sínum frá þessu reyndi maðurinn að brjótast aftur inn í húsið. Faðirinn stökkti honum á flótta og hringdi í lögreglu. Segir hann í viðtali við Heimildina að það undri hann mikið að maðurinn hafi komið aftur.

Foreldrarnir segja að lýsingar drengsins í skýrslutökum á meintu ofbeldi mannsins gegn honum séu mjög sláandi og í viðtalinu, sem er ítarlegt, er farið í gegnum hvað áhrif þessi hræðilegi atburður hefur haft á fjölskylduna.

Þau segja jafnframt að það hafi verið glórulaus ákvörðun að leysa manninn úr gæsluvarðhaldi á miðvikudeginum eftir árásina, en brotið átti sér stað aðfaranótt sunnudagsins 14. september. Segjast þau enn upplifa ógn.

„Ég kaupi það ekki að sonur okkar sé óhultur fyrir þessu manni,“ segir faðirinn.

Sjá nánar í Heimildinni.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 7 mínútum
Hafnarfjarðarmálið: Meintur gerandi hringdi stöðugt í móðurina í aðdraganda húsbrotsins – Sláandi lýsingar á ofbeldi gegn drengnum
Fréttir
Fyrir 40 mínútum
Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hræðilegt ofbeldi fjölskylduföður gagnvart konu og börnum – Missti fóstur eftir spörk í kvið
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Svona verður veðrið í dag: Búist við asahláku og glerhálku á hrekkjavökunni
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Stöðvaður með 40 sentímetra af snjó á framrúðunni

Mest lesið

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Lýsir því hvernig hún varð fyrir hrottalegri árást frá karlmanni um liðna helgi – „Sneri sér svo við og sparkaði í mig“
Segir einfalda ástæðu fyrir því að Andrés prins og Sarah Ferguson bjuggu áfram saman eftir skilnaðinn
Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Real Madrid öruggir á því að þeir hafi betur gegn Liverpool – Yrði áfall á Anfield
Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ
Gareth Owen ráðinn tæknilegur ráðgjafi Vals
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Svona væri staðan ef föst leikatriði væru tekin úr jöfnunni – Arsenal og United væru í djúpum skít
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Þórdís Kolbrún þakklát eftir að Ronja var heimt úr helju – „Fólk er gott“

Þórdís Kolbrún þakklát eftir að Ronja var heimt úr helju – „Fólk er gott“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Keypti íbúð af eigin fyrirtæki á of lágu verði
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Fimm handteknir í tengslum við dauðsfall barnabarns Roberts de Niro
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið
Fréttir
Í gær

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“
Fréttir
Í gær
Kjartan vill einkunnir í tölustöfum – „Almenningur skilur ekki bókstafakerfið og vill ekki sjá það“
Fréttir
Í gær

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Fréttir
Í gær
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Fréttir
Í gær
Fékk sér húðflúr á klósettinu á Laufeyjar tónleikum og endaði á spítala – „Þetta er hryllilega sárt“
Fréttir
Í gær

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann
Fréttir
Í gær

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag
Fréttir
Í gær
Dagur segir að enginn tali um bleika fílinn – „Þessa þögn verður að rjúfa“
Fréttir
Í gær
Lét lífið eftir að hafa verið sprautuð með ólöglegu þyngdartapslyfi á snyrtistofu
Fréttir
Í gær

Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“

Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“
Fréttir
Í gær
Ótrúleg uppákoma í Grafarvoginum – Keyrði utan í hjólreiðamann sem braut svo hliðarspegilinn
Fréttir
Í gær
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Fréttir
Í gær
Segir álverin á Íslandi vera íslensk – „Svona er bara heimurinn í dag“
Fréttir
Í gær

Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“

Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hildur tilkynnti hundapassara eftir bitárás á Valhúsahæð – „Ég þurfti að fara á læknavaktina og fá stífkrampasprautu“

Hildur tilkynnti hundapassara eftir bitárás á Valhúsahæð – „Ég þurfti að fara á læknavaktina og fá stífkrampasprautu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kviknaði í fjórhjóli í Garðabæ
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Framganga lögreglumanna sögð hafa verið ámælisverð – Húsleit án heimildar og mjög vafasöm valdbeiting

Framganga lögreglumanna sögð hafa verið ámælisverð – Húsleit án heimildar og mjög vafasöm valdbeiting
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Leitað að ökumanni sem keyrði á konu við Þjóðleikhúsið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Anton Sveinn harðlega gagnrýndur – Hafði þetta að segja um minnispunkta um ólík börn á hrekkjavöku
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“

Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Björn ómyrkur í máli: Ísland dýrasta ferðamannaland í heimi – Vont gæti versnað verði þetta að veruleika

Björn ómyrkur í máli: Ísland dýrasta ferðamannaland í heimi – Vont gæti versnað verði þetta að veruleika
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hörmungar á Gaza í nótt: 60 drepnir í nótt, þar á meðal mörg börn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fórnarlamb hnífstunguárásar í Grindavík á yfir höfði sér ákæru fyrir íkveikju á Ásbrú