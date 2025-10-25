Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu

Maður sem varð fyrir skoti í gær í Árnessýlu er látinn.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi.
Þar segir að atvikið hafi orðið í uppsveitum Árnessýslu. Karlmaður á sextugsaldri hafi orðið fyrir skoti úr haglabyssu. Lögregla, sjúkraflutningamenn, læknir, vettvangsliðar frá björgunarsveitum og þyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið kölluð til.
Endurlífgunartilraunir hafi verið reyndar en þær ekki borið árangur og maðurinn verið úrskurðaður látinn á vettvangi.
Rannsókn á atvikum málsins séu í höndum rannsóknardeildar Lögreglustjórans á Suðurlandi og njóti hún aðstoðar tæknideildar Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.
Leitt var að því líkum í umfjöllun fjölmiðla í gær að um voðaskot hafi verið að ræða en í tilkynningunni segir að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu.