Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu

Ritstjórn DV
Laugardaginn 25. október 2025 12:08

Maður sem varð fyrir skoti í gær í Árnessýlu er látinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi.

Þar segir að atvikið hafi orðið í uppsveitum Árnessýslu. Karlmaður á sextugsaldri hafi orðið fyrir skoti úr haglabyssu. Lögregla, sjúkraflutningamenn, læknir, vettvangsliðar frá björgunarsveitum og þyrla Landhelgisgæslunnar hafi verið kölluð til.

Endurlífgunartilraunir hafi verið reyndar en þær ekki borið árangur og maðurinn verið úrskurðaður látinn á vettvangi.

Rannsókn á atvikum málsins séu í höndum rannsóknardeildar Lögreglustjórans á Suðurlandi og njóti hún aðstoðar tæknideildar Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

Leitt var að því líkum í umfjöllun fjölmiðla í gær að um voðaskot hafi verið að ræða en í tilkynningunni segir að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu.


