Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum

Ritstjórn DV
Laugardaginn 25. október 2025 15:00

Sanna Magdalena Mörtudóttir fer fyrir þeim sem krefjast nýs aðalfundar hjá Sósíalistaflokknum.

Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti Sósíalistaflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur og fleiri meðlimir í flokknum hafa sett fram kröfu um að boðað verði til nýs aðalfundar en á þeim síðasta, fyrr á þessu ári varð hallarbylting í forystu flokksins og hópur sem nýtur ekki stuðnings Sönnu náði völdum í flokknum og hefur hann logað í illdeilum síðan. Aðrir meðlimir segja þó að kröfur hennar samræmist ekki lögum flokksins.

Sanna segir í færslu á Rauða þræðinu, spjallhópi á Facebook, að hún hafi verið fyrr í dag á fjölmennum félagsfundi Sósíalistaflokksins sem hafi viljað fá að kjósa fundarstjóra en nýju stjórninni hafi ekki litist á það og farið gegn:

„Svokölluðum lýðræðisreglum sínum. Vilji félagsfundar var skýr. Félagsfundur Sósíalistaflokks Íslands vill aukaaðalfund. Áfram lýðræði!“

Umræddur fundur virðist hafa farið fram á fundaforritinu Zoom.

Margir sem segjast vera flokksfélagar taka undir athugasemdir Sönnu og segjast styðja að auka aðalfundur verði haldinn. Er fullyrt í sumum athugasemdum að Sanna hafi verið svipt málfrelsi á fundinum og að slökkt hafi verið á forritinu á miðjum fundi eða sumum félögum meinaður aðgangur:

„Ég er félagi í flokknum og styð kröfuna um auka-aðalfund. Ég var ein af þeim sem var viðstödd fundinn á zoom og lenti í að formaður framkvæmdastjórnar slökkti skyndilega á zoominu.“

Í öðrum athugasemdum í hópnum er tekið undir lýsingar Sönnu af fundinum og að stjórnarmenn í flokknum hafi komið í veg fyrir að kosinn yrði fundarstjóri og fundarritari.

Jökull Sólberg Auðunsson félagi í flokknum gagnrýnir hins vegar Sönnu í pistli á Facebook. Hann bendir á að samkvæmt lögum flokksins hafi almennur félagsfundur eins og hér hafi verið um að ræða ekkert umboð til að boða til aukaaðalfundar. Sakar hann Sönnu um að grafa undan lýðræðislegri niðurstöðu síðasta aðalfundar.

