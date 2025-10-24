Tyrkneskur ritstjóri segist skammast sín fyrir hönd borgar sinnar Terme eftir að borgarstjórinn var tekinn á ofsahraða á Suðurlandsvegi í sumar. Hann biður Íslendinga afsökunar segist ætla að borga sektina sjálfur.
Þann 31. ágúst greindi DV frá því að Senol Kul, borgarstjóri borgarinnar Terme á norðurströnd Tyrklands, hefði verið tekinn fyrir ofsaakstur á Suðurlandsvegi í sumar. Kul hafði leigt Toyota Yaris bílaleigubíl og keyrt á 152 km/klst hraða á svæði þar sem hámarkshraði er 90 km/klst þann 1. júlí.
Kul yfirgaf hins vegar landið áður en málið var klárað og var því ákæra á hendur honum birt í Lögbirtingablaðinu, að öllum líkindum vegna þess að hann hafi neitað sök. Var talið líklegt að málið hafi verið dæmt að honum fjarstöddum. Innheimta sekta af þessum toga eru hins vegar erfiðar, sérstaklega frá fjarlægum löndum eins og Tyrklandi.
Kul, situr fyrir stjórnmálaflokkinn AKP og er bandamaður forsetans Recep Erdogan. DV sendi Kul fyrirspurn um málið á sínum tíma en fékk engin svör.
Nú hefur Murat Genç, aðalritstjóri dagblaðanna Başkent Postası, Güçlü Ankara Gazetesi, Ankara Şehir Gazetesi og Ankara Haber Bülteni, hefur nú brugðist við þessu á eigin miðlum og segist vilja borga sektina sjálfur.
„Ég skammast mín fyrir hönd Terme,“ segir Genç. „Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar. Ísland er siðmenntað land. Ég finn fyrir djúpri sorg fyrir hönd lands míns og bæjarins Terme.“
Segir Genç að nafn Terme eigi ekki að tengjast slíkum málum. Hann finni fyrir djúpri sorg vegna þessa máls.
„Ég mun greiða sektina sjálfur,“ segir hann. „Það að fá hraðasekt getur hent hvern sem er, en að ferðast án tilkynningar og yfirgefa landið án þess að greiða sektina er óásættanlegt, sérstaklega fyrir stjórnanda. Það er skammarlegt að borgarstjórinn, sem hefur komið okkur í þessa stöðu, þegi enn. Því hef ég ákveðið að hefja átak. Ég mun innan eins árs, á eigin kostnað, greiða sektina sem nema 78 þúsund tyrkneskum lírum sem var lögð á á Íslandi – landinu sem stendur á toppi siðmenningar heimsins.“
78 þúsund lírur jafn gilda um 250 þúsund íslenskum krónum. „Siðmenning og heiðarleiki þekkja engin landamæri,“ segir ritstjórinn.