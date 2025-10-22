fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 22. október 2025 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Opinberum aðilum á Íslandi er skylt að veita upplýsingar um nöfn og starfsheiti umsækjenda um starf. Skylda þessi er bundin í lög, en ekki eru allir sammála um ágæti hennar, en sumir telja þessa skyldu fæla hæfa aðila frá þvi að sækja um störf hjá hinu opinbera. Sú venja hefur skapast innan stjórnsýslunnar að gefa umsækjendum kost á að draga umsókn sína til baka áður en listi umsækjenda er birtur. Úrskurðarnefnd upplýsingamála hefur nú gert útaf við þá venju í máli blaðamanns Skessuhorns gegn Akraneskaupstað.

Umsækjendum boðið að draga umsóknir til baka

Málið varðaði starf upplýsingafulltrúa Akraneskaupstaðar sem var auglýst laust þann 23. apríl sl. Umsóknarfrestur var til 11. maí.  31 sóttu um starfið, einn hafði dregið umsóknina til baka fjórum dögum eftir að umsóknarfrestur rann út. Þar með voru umsækjendur 30 þann 3. júní þegar blaðamaður Skessuhorns óskaði eftir að fá lista yfir umsækjendur. Þessar dagsetningar skiptu töluverðu máli.

Sveitarfélagið svaraði blaðamanni þann 10. júní og sagðist ekki geta sent listann fyrr en umsækjendum hefði verið boðið að draga umsókir sínar til baka til að nöfn þeirra yrðu ekki á listanum. Sagði í svari sveitarfélagsins:

„Hins vegar höfum við haft þann háttinn á að tilkynna umsækjendum um slíkt áður en listinn er birtur og þá boðið þeim, sem ekki vilja að nafn þeirra birtist, að draga umsókn sína til baka. Við getum sent út slíka tilkynningu til umsækjenda en við verðum að gefa þeim smá svigrúm til að bregðast við, eða um 2-3 daga. Þar sem langt er liðið á umsóknarferlið er viðbúið að margir umsækjendur, allavega þeir sem ekki komust í framhaldsviðtal, munu óska eftir því að draga umsókn sína til baka þannig að listinn mun styttast töluvert. Listinn ætti að vera tilbúinn á föstudaginn.“

Akraneskaupstaður sendi í framhaldinu tilkynningu á umsækjendur sendu svo umsækjendalista á blaðamann þann 13. júní. Á þessum 10 dögum sem liðu áður en blaðamaður fékk listann drógu 11 umsækjendur umsóknir sínar til baka, þar af 9 eftir áskorun sveitarfélagsins. Akraneskaupstaður taldi þetta eðlilega afgreiðslu enda teldist einstaklingur ekki lengur umsækjandi eftir að umsókn hefur verið dregin til baka.

Máttu ekki heita trúnaði

Úrskurðarnefndin benti á að lögum samkvæmt beri að veita aðgang að lista yfir umsækjendur um opinber störf ef beiðni um slíkt berst eftir að umsóknarfrestur er liðinn. Í máli þessu hafi beiðnin borist þann 3. júní. Það myndi ganga gegn þessari skýru reglu ef stjórnvöld hefðu það í hendi sér að bíða með afgreiðslu beiðna um upplýsingar til að veita umsækjendum möguleika á að falla frá umsókn til að varðveita nafnleynd. Stjórnvald geti ekki heitið trúnaði um upplýsingar nema þegar það er ótvírætt að þær falli undir undantekningar upplýsingalaga eða sérstök ákvæði um þagnarskyldu. Blaðamaður sendi beiðni þann 3. júní og átti rétt á lista yfir umsækjendur eins og listinn var á þeim degi, jafnvel þó ellefu hafi síðar dregið umsóknir sína til baka.

Þar með þarf Akraneskaupstaður að afhenda lista yfir alla umsækjendur, nema þann eina sem hafði dregið umsókn sína til baka áður en beiðnin barst frá blaðamanni. Miðað við þennan úrskurð þá geta umsækjendur um opinbert starf ekki reiknað með nafnleynd hafi beiðni um umsækjendalista borist áður en þeim tekst að draga umsókn til baka.

Það liggur fyrir að Akraneskaupstaður er ekki eina stjórnvaldið sem hefur boðið umsækjendum að draga umsókn til baka til að njóta nafnleyndar á birtum umsækjendalistum. Hildur Ösp Gylfadóttir, framkvæmdastjóri mannauð hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands ræddi þetta á málþingi í byrjun árs. Hún sagði í samtali við Morgunblaðið að starfsfólki í mannauðsmálum hins opinbera beri að verða við beiðnum um aðgang að umsækjendalistum en það sé almenn vinnuregla að tilkynna umsækjendum um slíka ósk í tölvupósti og við það dragi margir umsóknir sínar til baka. Ríkið verði við þetta af hæfum umsækjendum.

Venjuna má einnig lesa skýrt úr listum sem stjórnvöld birta þar sem tekið er fram að ákveðið margir umsækjendur hafi dregið umsókn sína til baka, en ætla má að í þó nokkrum tilfellum hafi umsækjendur gert slíkt til að forðast það að nöfn þeirra komi fram á listanum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Móðir 16 ára drengs: „Afríka greip hann meðan Íslandi var slétt sama“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Flugferð frá Berlín endaði í íslensku fangelsi – Kona og maður á fimmtugsaldri fá þriggja ára dóm
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ökuníðingur ákærður eftir stórháskalegan akstur í Reykjanesbæ

Mest lesið

Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Elvar segir lætin milli Þorláks og Guðmundar hafa haldið áfram eftir að slökkt var á myndavélunum

Nýlegt

Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Velta því upp hvort United og Real Madrid skiptist á leikmönnum í janúar
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“
Hætt við leikinn í Bandaríkjunum – Margir öskureiðir yfir ákvörðuninni
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Óprúttnir aðilar lauma lélegum gervigreindarlögum á Spotify síður íslenskra tónlistarmanna
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“

Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Eru fjöldauppsagnir framundan hjá Norðuráli?
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Einar telur niðurrif Morgunblaðshússins til marks um sóun – „Það er verið að rífa steinsteypt hús nokkuð víða í bænum“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“

Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“

Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Í gær
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Fréttir
Í gær
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Fréttir
Í gær

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“

Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Í gær
Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Í gær
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Í gær
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka
Fréttir
Í gær

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“
Fréttir
Í gær

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Í gær
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Í gær

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Í gær
Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Í gær
Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Í gær

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Í gær

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Í gær
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Í gær
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025