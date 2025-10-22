fbpx
Miðvikudagur 22.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 22. október 2025 09:30

Inga Huld Sigurðardóttir. Mynd: Facebook.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eins og DV hefur greint frá þá olli nýleg fermingarfræðsla í Akureyrarkirkju fjaðrafoki. Þar mætti kynfræðingurinn Sigga Dögg og hélt fyrirlestur, en sú breyting hefur verið gerð á fræðslunni að fermingarbörnin mæta nú til fræðslukvölda í fylgd með foreldrum sínum.

Sjá einnig: Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“

Einn faðir skrifaði um reynslu sína af fræðslunni og sagðist ekki ætla að mæta aftur með dóttur sinni. Akureyri.net skrifaði frétt um og aðrir miðlar í kjölfarið.

Móðir sem mætti með dóttur sinni í umrædda fræðslu og hefur allt aðra sögu að segja, segir hún kvöldið hafa verið vel skipulagt og er stolt af því að dóttir hennar hafi fengið þessa góðu fræðslu.

„Ég var í umræddri fermingarfræðslu ásamt Gunnellu og við vorum mjög ánægðar. Fræðslan byrjaði á hugvekju, sameiginlegum kvöldverði, Kahoot leik og síðan fræðslu frá Siggu Dögg. Allt kvöldið var mjög vel skipulagt og ég er stolt af því að dóttir mín fær jafn góða fræðslu og prestar og djákni Glerárkirkju stóðu fyrir.

Ég var ekki bara viðstödd – ég sá með eigin augum hvernig Sigga Dögg skapaði öruggt rými þar sem unglingarnir fengu að vera manneskjur með spurningar, forvitni og öryggi. Hennar nálgun er nákvæmlega það sem þessi kynslóð þarf: Fullorðinn sem þorir að taka erfiðu samtölin með virðingu, heiðarleika og já – húmor.“

Móðirin, Inga Huld Sigurðardóttir, er grunnskólakennari og tveggja barna móðir. 

Segir að þeir sem ólust upp í þagnarmenningu um kynlíf viti hvaða skaða hún veldur. 

„Flissið sem fylgdi óljósum vísbendingum var bara yfirborðið – fyrir neðan var óöryggi, vanmáttur og stundum verri afleiðingar. Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða.“

Segir hún Siggu Dögg fara hina leiðina í sinni fræðslu.

„Hún talar skýrt, hún talar opið og já – hún er stundum ósvífin á þann skemmtilega og frelsandi hátt sem við þurfum til að brjóta þessi gömlu mynstur. Henni liggur á hjarta að afnema skömm – hún vill að unglingar upplifi að það að vera kynvera sé fullkomlega eðlilegur partur mennskunnar.“

Segir Inga Huld að betra sé að fræðslan sé meiri en minni, það auki líkurnar á að skömm fylgi ekki kynlífi.

„Þegar ég ber saman smá óþægindi við hugsanlegar afleiðingar þagnar – kvíða, skömm, ofbeldi, óöryggi í nánum samböndum – þá er valið augljóst. Ef lagt er á vogarskálar og hugað að útkomu, þá er heillavænlegra að sagt sé meira en minna í kynfræðslu. Það eykur líkur á að skömmin verði ekki fylgifiskur kynlífs.

Ég sá dóttur mína og jafnaldra hennar hlusta, spyrja spurninga og fá heiðarleg svör. Ég sá presta og djákna Glerárkirkju standa með þeim í þessu. Það var virðingarvert, það var kristilegt í allra besta merkingu orðsins og það var nákvæmlega sú fræðsla sem ég vil að barnið mitt fái.“

Segir Inga Huld að ástæða skrifa hennar sé sú að einn faðir hafi verið óánægður með kvöldið og fræðsluna. 

„Og sú neikvæðni fór heldur betur á flug á meðan við sem vorum ánægð höfum þagað. En ég var þar, ég sá hvað gerðist og ég er sammála prestum og djákna: Þetta var vel gert. Það er kominn tími til að láta jákvæðu reynsluna líka fá að heyrast.“

Þakkar Inga Huld prestum og djákna Glerárkirkju og Siggu Dögg fyrir að hafa kjark til að gera þetta rétt. Segir hún að svona flott framtak sé eitthvað sem fleiri mættu taka sér til fyrirmyndar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Segir kynfræðslu Siggu Daggar það sem þarf – „Skömmin sem við erfðum hefur valdið raunverulegum skaða“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Syni Söru var hótað lífláti á skólalóðinni – „Aðdragandinn að þessu er langur og alvarlegur“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Orri segir óeðlilegt að konur séu á launum í kvennaverkfalli – „Ég er auðvitað nítjándu aldar maður að mestu“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta

Mest lesið

Elvar segir lætin milli Þorláks og Guðmundar hafa haldið áfram eftir að slökkt var á myndavélunum
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins

Nýlegt

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Stefán varpar fram kenningu um furðulega tímasetningu á brottrekstri Halldórs – „Og þá er ákvörðunin tekin“
Aðeins Lamine Yamal og Ansu Fati voru yngri en Viktor Bjarki
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ í sumar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins

Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“

Kolbrún biður fólk um að vera vakandi fyrir svikum – „Helstu fórnarlömbin eru karlmenn á sextugs- og sjötugsaldri“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Í gær
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Í gær
Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025
Fréttir
Í gær

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk

Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Fréttir
Í gær
Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda
Fréttir
Í gær
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Í gær
Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“
Fréttir
Í gær

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Fréttir
Í gær

Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis

Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Fréttir
Í gær
Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn
Fréttir
Í gær

Sigmundur Davíð mögulega fyrsti maðurinn til að vera stunginn af moskítóflugu á Íslandi?

Sigmundur Davíð mögulega fyrsti maðurinn til að vera stunginn af moskítóflugu á Íslandi?
Fréttir
Í gær
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Fréttir
Í gær
Innviðaráðherra fellur frá þrepaskiptum réttindum til dráttarvélaaksturs
Fréttir
Í gær

„Það er verið að taka flugrekstur og ferðaþjónustu á Íslandi og bara Íslendinga í gíslingu“

„Það er verið að taka flugrekstur og ferðaþjónustu á Íslandi og bara Íslendinga í gíslingu“
Fréttir
Í gær

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Fréttir
Í gær
Þorgerður varð hugsi yfir skilti Baldvins – „Íslenskt hugrekki í hnotskurn“
Fréttir
Í gær
Bíræfinn þjófur rekinn úr starfi hjá Nettó