fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 21. október 2025 19:30

Kristján Georg Jósteinsson. Mynd: Vilhelm

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gamlar syndir ásækja athafnamanninn Kristján Georg Jósteinsson sem hefur verið ákærður fyrir skattalagabrot sem framin voru á árunum 2015 til 2018.

Kristjáni er gefið að sök að hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum gjaldárin 2015-2018 vegna tekjuáranna 2014-2017, með því að hafa annars vegar ekki talið fram til skatts úttektir úr þremur félögum sínum, KFK ehf., Fastrek ehf. og Neostar 75 76 SL, samtals að fjárhæð rúmlega 54 milljónir króna, en þessar greiðslur voru skattskyldar tekjur.

Hins vegar er Kristján sakaður um að hafa ekki talið fram tæplega 33 milljóna króna greiðslu sem barst inn á reikning hans með skýringunni „Innborgun á reikning verslunar“ en þetta voru skattskyldir peningar.

Er Kristján Georg Jósteinsson því ákærður fyrir að hafa vanframtalið rétt rúmlega 87 milljónir króna og komið sér þannig hjá því að greiða tekjuskatt upp á tæplega 39 milljónir króna.

Þá er þess krafist að hann sæti upptöku á misháum fjárhæðum í ýmsum gjaldeyri en fjármunirnir voru haldlagðir af héraðssaksóknara í þágu málsins árið 2019. Er þar meðal annars um að ræða 4.500 danskar krónur, 270 þúsund íslenskar, rúmlega 100 evrur og 780 Kanadadollara.

Innherjasvik og rekstur kampavínsklúbba

Árið 2019 var Kristján ásamt tveimur öðrum mönnum sakfelldur fyrir innherjasvik í viðskiptum með hlutabréf í Icelandair, á árunum 2015 til 2017. Notfærðu þeir sér upplýsingar sem einn þeirra hafði, sem fruminnherji, í viðskiptum með hlutabréf Icelandair og högnuðust um yfir 60 milljónir króna með gjörningnum. (Sjá Vísi)

Kristján Georg var dæmdur í þriggja ára og sex mánaða fangelsi fyrir sinn hlut í málinu. Einnig var gerð krafa um að félag Kristjáns, Fastrek, sem einnig var ákært í málinu, sætti upptöku fjármuna sem námu 32 milljónum króna. Fastrek kemur við sögu í þessu máli, sem eitt þeirra félaga sem Kristján þáði greiðslur frá án að þess að telja þær fram til skatts.

Kristján Georg, sem er búsettur á Spáni, rak um skeið kampavínsklúbba í Austurstræti, m.a. VIP Club og Shooters. Hann hlaut dóm fyrir rekstur spilavítisins Poker&Play í Skeifunni (Sjá Vísi).

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Kristján Georg ákærður fyrir skattsvik – Rak áður kampavínsklúbba og var sakfelldur fyrir innherjasvik í Icelandair
Fréttir
Fyrir 37 mínútum
Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Bilun í rafbúnaði hjá Norðuráli og framleiðslustöðvun að hluta
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ömmu bjargað frá aftökusveitinni – „Ef þið viljið skjóta mig, skjótið mig. Klárið það bara“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Tveir til viðbótar handteknir vegna morðsins á barnaníðingnum Ian Watkins
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Stefán Einar hraunar yfir kvennaverkfallið – „Löngu kominn tími til þess að hætta þeim fíflagangi“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Menntasjóður námsmanna glatað hátt í milljarði vegna gjaldþrota lántaka

Mest lesið

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Nýlegt

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Emil Pálsson ráðinn til Blika
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Búist við tíðindum af Messi og framtíð hans á næstu dögum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Karlmaður fór í hart eftir að hafa verið synjað um frí í kvennaverkfallinu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili

Stappi vegna keilu„frátekta“ á bílastæðum lokið í bili
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Hugmyndum um Skautahöll í Kópavogi hafnað
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Fasteignasali segir markaðinn búinn að vera í frosti – „Það er enginn að mæta á opin hús“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix

Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt

Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Hlaupamerkingar valda ólgu í Hafnarfirði – „Ömurlegt að sjá hvernig einhverjir umhverfissóðar eru búnir að krota á stéttar“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025

Víkingur Heiðar hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs 2025
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Sífellt sterkari tengsl milli klámneyslu og lýsinga þolenda
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Fréttir
Í gær

Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“

Faðir tvíburasystranna óttast um börn sín og lýsir átakanlegri reynslu sinni – „Það er mér sárt að skrifa þessi orð“
Fréttir
Í gær
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Fréttir
Í gær
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Fréttir
Í gær

Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn

Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn
Fréttir
Í gær
Sigmundur Davíð mögulega fyrsti maðurinn til að vera stunginn af moskítóflugu á Íslandi?
Fréttir
Í gær
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Fréttir
Í gær
Innviðaráðherra fellur frá þrepaskiptum réttindum til dráttarvélaaksturs
Fréttir
Í gær

„Það er verið að taka flugrekstur og ferðaþjónustu á Íslandi og bara Íslendinga í gíslingu“

„Það er verið að taka flugrekstur og ferðaþjónustu á Íslandi og bara Íslendinga í gíslingu“
Fréttir
Í gær

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Fréttir
Í gær
Þorgerður varð hugsi yfir skilti Baldvins – „Íslenskt hugrekki í hnotskurn“
Fréttir
Í gær

Bíræfinn þjófur rekinn úr starfi hjá Nettó

Bíræfinn þjófur rekinn úr starfi hjá Nettó
Fréttir
Í gær
Eflingarfélagar hafa áberandi lægstu tekjurnar 
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys við Kirkjubæjarklaustur
Fréttir
Í gær

María vill að fleiri verði eins og amma hennar – „Þegar ég var unglingur fannst mér þetta alveg óþolandi“

María vill að fleiri verði eins og amma hennar – „Þegar ég var unglingur fannst mér þetta alveg óþolandi“
Fréttir
Í gær

Teslu-brunamálið: Réttarhöldum lokað eftir að þau hófust – Sakborningur og brotaþoli fengu neyðarhnapp að ákvörðun lögreglu

Teslu-brunamálið: Réttarhöldum lokað eftir að þau hófust – Sakborningur og brotaþoli fengu neyðarhnapp að ákvörðun lögreglu
Fréttir
Í gær
Staðan aldrei erfiðari – „Dæmi um að greiða þurfi foreldrum og forráðamönnum fyrir að taka þátt í fjáröflunarverkefnum“
Fréttir
Í gær
Bókakaffi með glæpaívafi