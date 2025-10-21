fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

Aron ánetjaðist erlendum veðmálasíðum – „Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi"

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 21. október 2025 21:15

Skjáskot Kveikur

Kristinn Aron Hjartarson knattspyrnuþjálfari var um tíma ánetjaður veðmálum í gegnum erlendar veðmálasíður sem eru ólöglegar hér á landi. Hann greindi frá reynslu sinni í fréttaskýringaþættinum Kveik í kvöld:

„Fótboltinn í S-Ameríku er að byrja svona hálfeitt eitt á nóttunni og hitt er að byrja svona upp úr sjö að morgni. Ég þurfti ekki einu sinni vekjaraklukku til að ræsa mig. Og stundum átti ég andvökunætur ef mér datt í hug að fara inn á NBA til dæmis. Þá gat ég verið hangandi alla nóttina bara af því ég gat ekki slökkt á mér á meðan það var eitthvað í gangi. Og magnið af veðmálum sem ég setti var kannski hundrað veðmál á dag.“

Kristinn segir að þrátt fyrir aldurstakmark sé auðvelt fyrir ungmenni að stunda veðmál á netinu og nefnir hann sem dæmi að heill annar flokkur í ungmennafélagi hafi verið á kafi í veðmálum en um er að ræða menn á aldrinum 16-18 ára.

„Svo verður það líka þannig að algorithminn í símanum þínum, hann skynjar hvað þú ert að gera svo vissulega færðu auglýsingar sem tengjast veðmálum miklu miklu meir, þannig að þú getur í raun og veru ekki flúið.“

Kristinn lýsir því hvernig spilafíkn af þessu tagi heltekur líf spilafíkilsins:

„Mælikvarðinn á að vera spilafíkill er ekki endilega hversu mikið þú ert búinn að tapa, í hversu miklum mínus þú ert, það er tíminn sem fer í þetta. Hvar ertu annars staðar í lífinu þegar þú ert að spila? Hvernig gengur með skólann, hvernig gengur með vinnu, hvernig gengur með fjölskyldu, tilhugalíf?“

Hann segist hafa verið í sambandi á þessum tíma en konan hafi hent honum út þegar hann var hvað verstur og hrósar hann henni fyrir það.

„Þetta getur haft áhrif á kynlíf. Ef bettið gekk illa þá er bara getuleysi í gangi.“

Í þættinum eru leiddar líkur að því að Íslendingar eyði allt að 36 milljörðum árlega í ólöglegar erlendar veðmálasíður. Eiga Íslendingar  í viðskiptum við hátt í 600 erlendar veðmálasíður með ólöglegum hætti, samkvæmt nýrri bandarískri rannsókn.

Sjá nánar á vef RÚV.

 

