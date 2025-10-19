Ísland ekki lengur öruggasta ferðamannalandið – Fellur um nokkur sæti

Ísland var árið 2024 talið öruggasta land fyrir ferðamenn í öllum heiminum. Á nýjum lista er Ísland hins vegar aðeins í fjórða sæti.
Listinn er gefinn úr árlega af ferðatryggingafyrirtækinu Berkshire Hatahaway Travel Protection. Það er hvaða lönd eru öruggust til að ferðast til.
Er horft til ýmissa þátta, svo sem glæpatíðni, gæði heilbrigðisþjónustu, neyðarþjónustu og fleira.
Á nýjum lista er Holland í efsta sæti. En landið var ekki á meðal efstu tíu á síðasta ári.
„Holland, sem er þekkt fyrir friðsælt andrúmsloft, lága glæpatíðni og öflugt heilbrigðiskerfi, hefur hlotið titilinn öruggasta landið til að heimsækja árið 2026,“ segir í umfjöllun um listann.
Eins og áður segir þá hefur Ísland hrunið úr efsta sætinu niður í það fjórða. En nokkuð hefur verið um slys ferðamanna undanfarið. Reykjavík er hins vegar enn þá talin öruggasta borgin fyrir ferðamenn.
„Ísland er einnig þekkt fyrir sterkt velferðarkerfi og viðbúnað til að takast á við náttúruhamfarir eins og jarðskjálfta og eldgos. Þótt stórbrotið landslag Íslands geti virst ógnvekjandi, þá tryggja öryggisráðstafanir, góð lífskjör og skilvirk neyðarþjónusta að ferðamenn geti skoðað landið með öryggi,“ segir í umfjölluninni.
Topp 10 listinn er eftirfarandi: