Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli

Rússar opinberuðu óvart staðsetningu flugvallar sem notaður er til að fljúga sérútbúnum flugvélum sem ætlað er að granda úkraínskum drónum. Mistökin áttu sér stað í umfjöllun ríkismiðla í Rússlandi, þann 15. október síðastliðinn, þar sem stjórnvöld ætluðu að hreykja sér yfir „nýstárlegri“ notkun vélanna sem áður voru notaðar við þjálfun flugmanna.
Í umfjölluninni birtist myndskeið af flugvél af gerðinni Yak-52 með raðnúmerið RA-1874G. Vélin tengist sérsveit sem kallast „Bars-Sarmat“ og hafði verið breytt til að henta í baráttunni gegn drónum en aðferðina lærðu Rússar af Úkraínumönnum og innleiddu hjá sér.
Myndefni sem sýnt var í útsendingunni leiddi til þess að Úkraínumenn gátu fundið nákvæma staðsetningu flugvélarinnar. Hún reyndist staðsett á Korsak-flugvellinum, litlum flugvelli nálægt þorpinu Pryazovske, um 20 kílómetra suðaustur af hernumdu borginni Melitopol.
Flugvöllurinn er aðeins um 80 kílómetrum frá víglínunni þar sem átökin halda enn áfram. Gervihnattamyndir sýna að flugbrautin hefur verið malbikuð upp á nýtt á tímabilinu 30. ágúst til 7. september, sem bendir til þess að Rússar noti flugvöllinn grimmt.
Klaufaskapur Rússa hefur vakið talsverða athygli í ljósi þess að rússnesk stjórnvöld hafa reynt að leyna staðsetningu minni herflugvalla sem notaðir eru til dróna- og gagnvirkra loftvarna.
Ljóst er að Úkraínumenn munu nýta sér þessar upplýsingar í baráttunni sinni gegn Rússum.