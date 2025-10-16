fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 16. október 2025 14:30

Sambýliskona og barnsmóðir víetnamska athafnamannsins Quang Le hefur verið úrskurðuð í áframhaldandi farbann fram til föstudagsins 23. janúar 2026.

Konan sætti gæsluvarðhaldi frá 6. mars 2024 til 13. júní sama ár en var þá úrskurðuð í farbann sem nú hefur verið framlengt. Mál Quan Le, sem um tíma hét Davíð Viðarsson, er velþekkt en hann var handtekinn þann 5. mars 2024 vegna gruns um peningaþvætti og skipulagða brotastarfsemi.

Quang Le hefur ítrekað neitað sök. Sjá einnig:

Davíð Viðarsson lýsir yfir sakleysi og sakar ASÍ um samsæri gegn sér – „Ég var ringlaður og skildi ekk­ert af hverju ég var hand­tek­inn“

Málið er rakið í úrskurði Héraðsdóms sem Landsréttur hefur staðfest. Eru þar sérstaklega tíunduð brot sem Quang Le er grunaður um en ekki gerð sérstaklega grein fyrir hlutdeild sambýliskonunnar. Kemur þar meðal annars fram að starfsmenn á veitingastöðum Quang Le hafi selt aleigu sína til að komast til Íslands. Þeir hafi þurft að greiða honum um 8 milljónir króna til að hann útvegaði þeim dvalar- og atvinnuleyfi, sem og atvinnu. Grunur er um að fólkið hafi aðeins fengið greiddar 250 þúsund krónur í mánaðarlaun þó að skráð laun hafi verið 420 þúsund krónur, en þau hafi greitt Quang Le mismuninn. Þá lýsti starfsfólkið því að það ynni að meðaltali 12 klukkustundir á dag, 6-7 daga vikunnar, allan ársins hring, án möguleika á sumarfríi.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu krefst framlengingar á farbanni konunnar á grundvelli þess að hún sé grunuð um brot sem fangelsisrefsing liggur við, hætta sé á að hún reyni að komast úr landi, eða leynast, enda hafi hún sterk tengsl við Víetnam. Það geti spillt fyrir rannsókn og meðferð málsins  ef ekki er unnt að tryggja nærveru hennar á landinu enda þurfi að taka fleiri en eina skýrslu af henni áður en rannsókn lýkur. Ennfremur segir:

„Þann 30. júlí sl. bárust lögreglu þýðingar á samskiptum úr síma varnaraðila og mágs hennar, sem jafnframt hefur réttarstöðu sakborninga í málinu. Ná þýðingarnar yfir hundruði blaðsíðna og vinnur lögregla nú að því að greina sönnunargögn í málinu frá öðrum gögnum sem og að undirbúa áframhaldandi rannsóknaraðgerðir á grundvelli gagnanna.“

Segir jafnframt að nokkuð langt sé í að rannsókn málsins ljúki en eins og fyrr segir var fólkið fyrst handtekið í mars árið 2024.

Þá segir í úrskurðinum að málið eigi sér enga hliðstæðu hér á landi og það lúti að sakargiftum sem geti varðað allt að 12 ára fangelsi. Grunur leiki á að fjöldi einstaklinga í viðkvæmri stöðu hafi verið blekktir til að flytja búferlum frá Víetnam til Íslands og verið hagnýttir hér í langan tíma í nauðungarvinnu.

Úrskurðinn má lesa hér.

 

