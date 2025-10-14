fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fær skilorðsbundinn dóm fyrir stórhættulega hnífstunguárás á Seltjarnarnesi – Hefur bætt ráð sitt og lokið námi

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 14. október 2025 15:30

Frá Seltjarnarnesi

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ungur maður hefur verið dæmdur í 15 mánaða skilorðsbundið fangelsi  fyrir tvær líkamsárásir sem framdar voru fyrir utan íþróttamiðstöðina á Seltjarnarensi í lok ágúst árið 2021.

Maðurinn er 22 ára í dag en var aðeins 18 ára er hann framdi árásirnar. Annars vegar veittist hann að manni með ofbeldi og sló hann með krepptum hnefa í höfuðið þannig að hann féll aftur fyrir sig í götuna. Hlaut hann brot á fjarlæga hluta sveifarbeins vinstri handar, bólgu yfir vinstra kinnbeini og hrufl á hægri hendi.

Hins vegar réðst hann í kjölfarið á annan mann, sló hann hnefahöggi í höfuðið og stakk hann með hníf í vinstri síðuna. Hlaut brotaþoli langan og djúpan, gapandi skurð á bakvegg brjóstkassa með seytlandi blæðingu út frá skornum bakbreiðavöðva, og einhliða lungnamar.

Er síðarnefnda árásin flokkuð sem stórhættuleg líkamsárás.

Maðurinn játaði brot sín skýlaust og var tekið tillit til þess við ákvörðun refsingar. Einnig var tekið tillit til ungs aldurs hans er árásin var framin og svo þess að hann hefur lokið námi eftir að þessi atburður átti sér stað. Niðurstaðan er sú að hann þarf ekki að sitja í fangelsi ef hann rýfur ekki skilorð næstu þrjú árin, fær 15 mánaða skilorðsbundinn dóm.

Hann er hins vegar dæmdur til að greiða öðrum brotaþolanum 600 þúsund krónur í miskabætur og hinum 500 þúsund krónur. Auk þess þarf hann að greiða tæplega 800 þúsund krónur í sakarkostnað.

Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 8. október síðastliðinn.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fær skilorðsbundinn dóm fyrir stórhættulega hnífstunguárás á Seltjarnarnesi – Hefur bætt ráð sitt og lokið námi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Stórtækur áfengisþjófur sakfelldur á Austurlandi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Íslandsbanki vann stóra vaxtamálið að hluta en tapaði líka – Breki lýsir yfir sigri
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Um 37% íslenskra tölva enn með Windows 10
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Simmi Vill í hálfgerðu atvinnuviðtali – „Ég tek á móti ráðningum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Bæjarstjóri ósáttur við skoðanakönnun um Þjóðkirkjuna – „Þetta er áhyggjuefni“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hreppsnefnd Tjörneshrepps afþakkaði tæplega 250 milljón króna framlag – „Svona hátt framlag sé fáránlegt“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Sósíalistar brjálaðir yfir því að Tóta hægrimanni var boðið á Samstöðina – „Þá átti þetta að vera alþýðusjónvarp“

Mest lesið

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Stórhýsi Anton loksins selt á undirverði
Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Solskjær líklegur til að taka við spennandi starfi
Simmi Vill í hálfgerðu atvinnuviðtali – „Ég tek á móti ráðningum“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Klappir og EFLA í samstarf

Klappir og EFLA í samstarf
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Upplýsingar um morðið á Ian Watkins koma í dagsljósið – „Það kemur mér á óvart að þetta hafi ekki gerst fyrr“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Eldur logar á Siglufirði
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg

Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum

30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Maður svaf í gámi og stolinn bíll fannst í gegnum staðsetningarbúnað
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“

Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Kanadískur ferðamaður hneykslaður á bílastæðagjöldunum á Íslandi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“
Fréttir
Í gær

Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna

Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna
Fréttir
Í gær

Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt

Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt
Fréttir
Í gær
Nýskilin kona taldi flutningsmann hafa lofað sér ókeypis þjónustu en svo kom rukkunin frá konu hans – „Ég er rotinn lygari“
Fréttir
Í gær
„Sigurvegarinn að þessu sinni er Anna, sem náði að eyða starfsmannaskránni!“
Fréttir
Í gær

Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við

Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við
Fréttir
Í gær
Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“
Fréttir
Í gær
Þetta eru gíslarnir sjö sem Hamas sleppti í morgun
Fréttir
Í gær
Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Fréttir
Í gær

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Karen minnir á staðreyndir um hælisleitendur – Fer fækkandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Valtý rak í rogastans yfir aðdróttunum, níði og óhróðri gegn sér
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot eftir leit í bílskúr