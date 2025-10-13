fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 13. október 2025 16:30

Myndirnar sýna uggvænlega þróun.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Haraldur Sigurðsson, prófessor emerítus í jarð- og jarðefnafræði, segir að miðað við hvernig ríkisstjórnir stórvelda tali sé það tapað mál að reyna að draga úr losun efna sem valdi hnattrænni hlýnun. Talið sé að hafstraumurinn sem beri hita norður í Atlantshafi muni dvína á 50 til 100 árum.

Haraldur fjallar í færslu á samfélagsmiðlum um AMOC, hringstrauminn í Norður Atlantshafi sem flytur mikla hitaorku norður á bóginn. En golfstraumurinn svokallaði er einn þáttur í honum.

„Margir telja að nú sé að draga úr straumnum, sem mun valda djúptækum loftslagsbreytingum á norðurslóðum, bæði í hafinu og á landi,“ segir Haraldur.

Hringrásinni sé enn haldið við vegna mismunandi seltu og hita í hafinu en margar stórar spurningar blasi við. Svo sem hvenær hringrásin hætti, hvaða áhrif það hafi á loftslag í Norður Evrópu og Grænlandi, hvaða áhrif það hafi á lífríkið, fiskistofna og fleira. Einnig hvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir stöðvun AMOC.

„Svarið er auðvitað að draga úr losun koltvíoxíðs og annarra efna sem valda hnattrænni hlýjun,“ segir Haraldur en er þó vonlítill um það. „Sennilega er það því miður tapað mál, ef dæma skal út frá stefnum og atgerðum stórveldanna.“

Nýjar rannsóknir vísindamanna í Utrech sýni hins vegar að vendipunkturinn sé skammt undan og birtir hann skýringarmyndir. Það er að stór svæði Atlantshafsins kólni um 4 til 6 gráður sem og belti undan austurströnd Norður Ameríku hlýni um það sama þegar golfstraumurinn færist norðar. Seinni myndin sýni breytingar á yfirborðshita sjávar frá 1993 til 2021. Myndirnar sýni svipaða þróun.

„Þýðir það að AMOC straumurinn er þegar byrjaður að slaka á?“ spyr hann að lokum. „Talið er að AMOC straumurinn muni ekki hverfa í einum hvelli, heldur muni það taka 50 til 100 ár að straumurinn dvínar smátt og smátt.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kanadískur ferðamaður hneykslaður á bílastæðagjöldunum á Íslandi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Nýskilin kona taldi flutningsmann hafa lofað sér ókeypis þjónustu en svo kom rukkunin frá konu hans – „Ég er rotinn lygari“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Sigurvegarinn að þessu sinni er Anna, sem náði að eyða starfsmannaskránni!“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“

Mest lesið

Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi
Haaland yfirgefur hópinn
„Sigurvegarinn að þessu sinni er Anna, sem náði að eyða starfsmannaskránni!“
Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti
Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Fréttir
Í gær

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins

Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins
Fréttir
Í gær
Karen minnir á staðreyndir um hælisleitendur – Fer fækkandi
Fréttir
Í gær
Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“
Fréttir
Í gær

Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því

Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því
Fréttir
Í gær

Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum

Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“

Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Valtý rak í rogastans yfir aðdróttunum, níði og óhróðri gegn sér
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot eftir leit í bílskúr
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“

„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Viðurkenningarhátíð Jafnvægisvogarinnar 2025 – Jafnrétti er ákvörðun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svarar Elliða og segir að mögulega hafi mógðunargirnin byrjað hjá stjórnmálamönnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristinn ómyrkur í máli gagnvart RÚV og Sýn – „12 eldislaxar. Það er allt og sumt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skilur ekkert í Sósíalistum og Flokki fólksins – Samþykktu í meirihluta sölu á borgarlandi sem þeir mótmæltu í minnihluta
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Áminning Ómars stendur óhögguð – Ofrukkaði skjólstæðing og hringdi í pabba hennar þegar hún hætti að svara honum

Áminning Ómars stendur óhögguð – Ofrukkaði skjólstæðing og hringdi í pabba hennar þegar hún hætti að svara honum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“

Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“

Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Borgarkona óskar eftir sveitavini – „Vön að sofa í bílnum svo engin þörf á húsakosti“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sauð upp úr á bensínstöð N1: Kinnbeinsbrotinn, marinn og bólginn

Sauð upp úr á bensínstöð N1: Kinnbeinsbrotinn, marinn og bólginn
Fréttir
Fyrir 3 dögum

B5-ævintýri Sverris Einars endaði með 100 milljón króna gjaldþroti – Annað stóra gjaldþrotið á þessu ári

B5-ævintýri Sverris Einars endaði með 100 milljón króna gjaldþroti – Annað stóra gjaldþrotið á þessu ári
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Situr í súpunni eftir að hafa keypt flugmiða í vitlausa átt
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“