Eldur logar á Siglufirði

Eldur logar í verksmiðju fyrirtækisins Primex á Siglufriði, en húsið er staðsett við Óskarsgötu 7. Vefurinn Hedinsfjordur.is greinir frá.
Allt tiltækt slökkvilið í Fjallabyggð er á staðnum en mikill eldur logar í húsinu.
Mbl.is greinir frá því að engar tilkynningar hafi borist um slys á fólki. Talið er að verksmiðjan hafi verið mannlaus þegar eldurinn kom upp.
Aðstæður á vettvangi eru sagðar góðar og ekki útlit fyrir að eldurinn berist í nærliggjandi hús.
Primex er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir meðal annars snyrtivörur og sáravörur undir merkinu ChitoCare.