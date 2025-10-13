fbpx
Mánudagur 13.október 2025

Eldur logar á Siglufirði

Ritstjórn DV
Mánudaginn 13. október 2025 21:29

Siglufjörður. Mynd: Wikipedia

Eldur logar í verksmiðju fyrirtækisins Primex á Siglufriði, en húsið er staðsett við Óskarsgötu 7. Vefurinn Hedinsfjordur.is greinir frá.

Allt tiltækt slökkvilið í Fjallabyggð er á staðnum en mikill eldur logar í húsinu.

Mbl.is greinir frá því að engar tilkynningar hafi borist um slys á fólki. Talið er að verksmiðjan hafi verið mannlaus þegar eldurinn kom upp.

Aðstæður á vettvangi eru sagðar góðar og ekki útlit fyrir að eldurinn berist í nærliggjandi hús.

Primex er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir meðal annars snyrtivörur og sáravörur undir merkinu ChitoCare.

