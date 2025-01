Um miðjan apríl gæti svo farið að allir hinna 12.000 norðurkóresku hermanna, sem hafa verið sendir til að berjast með Rússum í Kúrsk í Rússlandi, verði fallnir eða særðir.

Þetta er mat bandarísku hugveitunnar Institute for the Study of War í stöðuuppfærslu hennar um gang stríðsins í Úkraínu.

Hugveitan segir að norðurkóresku hermennirnir séu fallbyssufóður á vígvellinum og falli eins og flugur. Frá því í byrjun desember 2024 hafa 92 norðurkóreskir hermenn fallið eða særst að meðaltali á degi hverjum.

Ef þetta heldur áfram á sama hraða verða þeir allir fallnir eða særðir þegar 105 dagar verða liðnir af árinu, eða um miðjan apríl.