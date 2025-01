Hrikalegt myndband frá Los Angeles

Myndbandið hér að neðan var tekið af húsráðanda í ónefndu hverfi í Los Angeles og sýnir gríðarlegt eldhaf umlykja húsið.

Í fréttum breskra og bandarískra fjölmiðla kemur fram að ekki sé vitað með vissu hver tók myndbandið eða hvort viðkomandi hafi náð að koma sér í öruggt skjól. Kevin Dalton, sem birti meðfylgjandi myndband, segir á X að hann hafi fengið af því fréttir að mennirnir og hundurinn hafi náð að koma sér út og séu við góða heilsu.

Engar fréttir hafa borist af manntjóni en frekari upplýsingar eru væntanlegar í dag.

Mail Online ræddi við fasteignamógúlinn Rick Caruso en hann segir að nokkrar eignir hans í Palisades Village hafi orðið eldinum að bráð. Kennir hann borgaryfirvöldum í Los Angeles um stöðuna en borið hefur á vatnsskorti í borginni sem gerir slökkvistarf erfitt.

Þá hefur borgarstjórinn Karen Bass verið gagnrýnd fyrir að vera í fríi utan landsteinanna á meðan alvarleg staða ríkir í borginni en fjármagn til slökkviliðs borgarinnar var skorið niður um 23 milljónir dollara í fyrra.

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 8, 2025