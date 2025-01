Rússar verða að nota hlaupahjól á vígvellinum – Eiga fá brynvarin ökutæki eftir

Rússar hafa notað mun færri brynvarin ökutæki, þar á meðal skriðdreka, á vígvöllunum í Úkraínu að undanförnu. Ástæðan er hugsanlega að fátt sé orðið um fína drætti í vopnabúri þeirra og lítið sé eftir af gömlum skriðdrekum frá tíma Sovétríkjanna.

Rússar hafa lengi sótt skriðdreka í gamlar birgðageymslur, skriðdreka frá tíma Sovétríkjanna. Þeir þykja frekar auðveld skotmörk á vígvellinum enda ekki hannaðir til notkunar í nútímahernaði.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War (ISW) skýrir frá þessu og byggir þetta á upplýsingum frá Orest Drimalovskyi, talsmanni úkraínskrar herdeildar í Donetsk. Hann sagði að Rússar sendi nú fótgönguliða fram á vígvellinum og noti brynvarin ökutæki aðeins sem stórskotalið til stuðnings fótgönguliðunum.

Þessi frásögn hans kemur heim og saman við það sem kom nýlega fram í The New York Times en þar kom fram að rússneskir hermenn noti nú hlaupahjól, mótorhjól og fjórhjól þegar þeir gera árásir í austurhluta Úkraínu. Úkraínska Azov-herdeildin birti nýlega myndband af rússneskum hermönnum sækja fram á slíkum farartækjum.

ISW telur að Úkraínumenn hafi eyðilagt eða skemmt rúmlega 3.000 rússneska skriðdreka og tæplega 9.000 brynvarin ökutæki á síðasta ári.