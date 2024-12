Rússnesk olía streymir til Evrópu og fóðrar stríðsvél Pútíns

Nú eru tæp þrjú ár síðan innrás Rússa í Úkraínu hófst. Í kjölfarið settu Vesturlönd viðskiptabann á Rússland og beittu landið efnahagsþvingunum. En refsiaðgerðir Vesturlanda eru jafn hriplekar og sigti og mikið magn rússneskrar olíu streymir til Evrópu eftir ákveðnum hjáleiðum.

Það er óhætt að segja að refsiaðgerðir Vesturlanda gegn rússneska orkuiðnaðinum hafi klikkað því hvítþvegin rússnesk olía streymir til Evrópu í gegnum Indland.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá hugveitunni Center for the Study of Democracy. Þar kemur fram að Indverjar nýti sér gloppur í refsiaðgerðunum og nú séu Indverjar stærstu kaupendur rússneskrar olíu. Á fyrstu átta mánuðum ársins keyptu þeir rússneska olíu fyrir 27 milljarða evra en það er 13% meira en á sama tíma 2023.

Ekki nóg með það, því Evrópubúar greiða hærra verð fyrir olíuna frá þremur stærstu indversku olíuhreinsistöðvunum nú en á síðasta ári.

Indland hefur tekið stöðu Sádi-Arabíu sem stærsti seljandi eldsneytis til Evrópu. Það sem af er ári hefur ESB flutt 13% af dísilolíu sinni og flugvélaeldsneyti frá Indlandi.

Á fyrstu þremur ársfjórðungum 2024 jukust kaup ESB á olíuvörum frá þremur stærstu olíuhreinsistöðvunum um 58%. Það er þó ekki hægt að slá því föstu hversu mikið af „indversku olíunni“ er frá Rússlandi.

Hugveitan segir að ESB verði að banna innflutning á olíuvörum frá olíuhreinsistöðvum í þriðju ríkum á borð við Indland, Tyrkland og Sameinuðu Arabísku Furstadæmin því þær kaup rússneska olíu og selji til ESB.