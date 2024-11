Pútín er sagður hafa áhyggjur af kostnaðinum við stríðsreksturinn

Vladímír Pútín og ríkisstjórn hans hafa áhyggjur af kostnaðinum við stríðsreksturinn í Úkraínu, sérstaklega hvað varðar greiðslur til hermanna.

Þetta segir bandaríska hugveitan Institute for the Study of War í greiningu sinni á gangi stríðsins.

Segir hugveitan að í síðustu viku hafi varnarmálaráðuneytið lagt fram drög að lagafrumvarpi sem kveður á um að ef hermenn gerast sekir um „gróf agabrot“ eða víkja sér undan skildum sínum, verði þeir að endurgreiða þær bónusgreiðslur sem þeir hafa fengið.

Pútín lýsti nýlega yfir áhyggjum sínum að langtímahorfum í rússnesku efnahagslífi og greip meðal annars til þess ráðs að lækka greiðslur til hermanna sem særast á vígvellinum.

Institute for the Study of War segir að lagafrumvarpinu sé líklega ætlað að bæta agann í hernum en hermenn kvarta mikið yfir framkomu yfirmanna sinna og segja þá fara illa með óbreytta hermenn.