Evrópskir vinir Pútíns – Kínverjar geta líka treyst á þá

Síðasta vor birtist lögreglan skyndilega í Röthenbachstrasse í Dresden og handtók aðstoðarmann Maximilian Krah, sem var þá þingmaður hins hægrisinnaða flokks Alternativ für Deutschland (AfD) á Evrópuþinginu. Aðstoðarmaðurinn var sakaður um njósnir fyrir Kína.

Þessi tengsl aðstoðarmannsins, sem gekk óhindrað um ganga Evrópuþingsins í Brussel og Strassborg, var ekki eina daður Krah eða AfD við kínversku kommúnistastjórnina.

Krah, sem var síðar rekin úr AfD, hefur verið ákafur talsmaður þess að Evrópa eigi að eiga í góðu sambandi við Kína. Hann hefur margoft komið fram í kínverskum ríkisfjölmiðlum, hefur sagt skýrslur um kúgun á úígúrum í Xinjang vera áróður einan og segir meira Kína-gagnrýna stefnu vera merki um nýnýlendustefnu.

AfD hefur áður verið tengt við Kreml og sagt vera hluti af netverki Pútíns í Evrópu en flokkurinn hefur einnig átt í nánum tengslum við kommúnistastjórnina í Peking eftir því sem segir í greiningu Friedrich Naumann Foundation hugveitunnar. Í greiningunni, sem heitir „From the Fringes to the forefront: How Extreme Parties in the European Parliament Can Shape EU-China Relations“, er skoðað hvernig evrópskir öfgahópar, bæði á vinstri- og hægri-vængnum, bera sig að í sambandi við Kína.

Sérfræðingar, sem Jótlandspósturinn ræddi við, bentu á að athyglin hafi beinst að tilraunum Rússa til að hafa áhrif á Vestræn stjórnmál en á sama tíma beri Kínverjar sig mun fágaðri að og hafi að mestu tekist að forðast að athyglin beindist að þeim.

„Kínverjar stunda allt frá beinhörðum njósnum til mjúkra áhrifa, sem meðal annars snúast um að vera í sambandi við stjórnmálamenn, sem virka sem gagnlegir bjánar þegar þeir tala í kínversku ríkissjónvarpi. Þeir gera það sama og Rússar, en þeir eru ríkari og fleiri,“ sagði Jonas Parello-Plesner, forstjóri Alliance of Democracies Foundation og sérfræðingur í kínverskum málefnum.

Hann benti á að Rússar reyni opinskátt að valda ringulreið og sá efasemdum meðal almennings, yfirvalda og opinberra stofnana en Kínverjar fari aðra leið. „Þeir reyna að drepa gagnrýna umræðu um Kína,“ sagði hann.