Yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar spáir því að vendipunktur verði í stríðinu fljótlega

Eftir því sem Kyrylo Budanov, yfirmaður leyniþjónustu úkraínska hersins, segir þá ætti stórsókn rússneska hersins, sem hefur staðið yfir í Donetsk, að ljúka eftir „hálfan til tvo mánuði“.

Forbes Ukraine skýrir frá þessu og hefur eftir Budanov að reynslan úr stríðum sýni að möguleikar stríðsaðila til að sækja fram varir ekki lengur en í tvo mánuði, nú hafi sókn Rússa staðið yfir í tæpa þrjá mánuði og því verði breytingar á.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War veitti þessum ummælum Budanov athygli og sagði í kjölfarið í greiningu um gang stríðsins að ummælin passi við það sem hugveitan hefur sagt.

Segir hugveitan að þótt rússneskar hersveitir sæki nú fram að bænum Pokrosvk þá muni þær lenda í vanda þegar þær koma að þéttari byggði austan við bæinn. Auk þessi hafi Rússar dreift hermönnum og hergögnum yfir stórt svæði, sérstaklega í Donetsk.