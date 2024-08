Hnefaleikakonan umdeilda opnar sig loks um fjölmiðlastorminn og neteineltið – „Þetta getur drepið fólk“

Ein ljótasta sagan frá Ólympíuleikunum í París er fjölmiðla- og neteineltisstormurinn sem gaus upp í kjölfar sannfærandi sigurs alsírsku hnefaleikakonunnar Imane Khelif á ítölskum kollega sínum, Angela Carrini.

Sú ítalska gafst upp eftir 46 sekúndna bardaga gegn Khelif og kynnti síðan undir orðrómi um að sú alsírska væri í raun karlmaður með athugasemdum sínum strax eftir viðureignina. Allt varð vitlaust á samfélagsmiðlum í kjölfarið. heimsþekkt fólk á borð við Elon Musk, Donald Trump og J.K. Rowling úthúðuðu henni og fjölmargir fjölmiðlar kynntu undir hatursorðæðuna með ónákvæmum fréttum um Khelif og feril hennar.

Einn af þeim miðlum er bandaríski fréttarisinn Boston Globe sem baðst síðan afsökunar í löngu máli vegna meðhöndlunar sinnar á málinu. Rétt er að geta þess að DV hljóp einnig á sig með því að éta upp ónákvæmar erlendar fréttir og er rétt að biðjast velvirðingar á því. Segja má að allir sem tengjast málinu séu nú að átta sig á gjörðum sínum því hin ítalsa Carrini hefur einnig beðist afsökunar á sinni hegðun. Hún hafi verið reið og sár eftir að ólympíudraumur hennar varð að engu. Hún sagðist fullkomlega virða þá ákvörðun að Khelif mætti keppa á leikunum og sagðist myndi faðma hana ef hún hefði tækifæri til þess,

Khelif stendur enn í ströngu í París en hún er búin að tryggja sér að lágmarki bronsverðlaun á leikunum og framundan er bardagi um að komast í úrslitaviðureignina. Hún hefur haldið sig til hlés í málinu en steig loks fram í viðtali við arabíska sjónvarpstöð í gær.

„Ég vil senda þau skilaboð til alls heimsins að halda ólympíuhugsjóninni í heiðri og reyna hemja sig í því að leggja íþróttamenn í einleti. Það hefur gríðarlega neikvæð áhrif á fólk,“ sagði Khelif í viðtalinu.

„Það getur eyðilagt fólk, það eitrar hugsanir þess, anda og huga. Það sundrar fólki og þess vegna vill ég biðja fólk um að láta það vera að leggja aðra í einelti með þessum hætti,“ sagði Khelif.

Algerian boxer Imane Khelif called for an end to bullying athletes after she faced a wave of online abuse over misconceptions about her gender during the Paris Olympics. pic.twitter.com/Pl1sc5j181

— AP Sports (@AP_Sports) August 5, 2024