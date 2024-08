Það eru tvær ástæður fyrir að Úkraína getur ekki blásið til stórrar gagnsóknar fyrr en 2025

Það má segja að fremstu víglínurnar í Úkraínu sé frosnar fastar og Úkraínumenn verða að sýna þolinmæði áður en þeir geta blásið til alvöru gagnsóknar gegn rússneska innrásarliðinu.

Úkraínsku hersveitirnar munu áfram vera í vörn næsta hálfa árið og geta ekki blásið til stórrar gagnsóknar fyrr en í byrjun næsta árs.

Þetta kemur fram í greiningu bandarísku hugveitunnar Institute for the Study of War. Bendir hugveitan á að Úkraínumenn geti varið sig eins og staðan er núna og geti gert litlar og takmarkaðar gagnsóknir á ákveðnum svæðum við fremstu víglínuna en almennt séð séu þeir í varnarstöðu og háðir frekari aðstoð frá Vesturlöndum.

Esben Salling Larsen, majór og greinandi við danska varnarmálaskólann, sagðist vera sammála þessu þegar Jótlandspósturinn ræddi við hann. Hann sagðist telja að Úkraínumenn vanti skotfæri fyrir fallbyssur sínar og vestræn nákvæmnisvopn. Þegar þetta berist þeim og verði tilbúið til notkunar í haust verði veðrið á móti þeim. Af þeim sökum gerist ekkert fyrr en eftir áramót og hugsanlega ekki fyrr en í mars.

Ástæðan er að það er „leðjutími“ í Úkraínu á veturna og mjög erfitt að stunda hernað með stórum og þungum vígtólum á þeim tíma. Þau sitja einfaldlega föst í leðjunni. Á þessu ári lauk þessu tímabili í mars.