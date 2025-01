Ábreiða af einum stærsta smelli níunda áratugarins – Íslandsvinur vildi ekki gefa lagið út

Hr. Eydís ásamt Ernu Hrönn er með nýja ´80s ábreiðu í dag. Lagið er frá gömlum íslandsvinum, en hljómsveitin The Human League kom fram í Laugardalshöll á Listahátíð sumarið 1982 þá nýbúin að eiga eitt allra stærsta lagið fyrr um veturinn.

Lagið Don´t You Want Me er af plötunni Dare sem kom út í október 1981 og var fjórða smáskífan sem var gefin út af plötunni. Reyndar var það söngvaranum Philip Oakey mjög á móti skapi að lagið kæmi út sem smáskífa, hann virtist skammast sín fyrir lagið og útgefandinn mátti í raun þakka fyrir að lagið væri yfir höfuð á plötunni. En útgefandinn hlustaði sem betur fer ekki á Oakey og gaf það engu að síður út sem smáskífu og viti menn, smáskífan seldist best allra það árið og það þrátt fyrir að hafa komið út nánast í lok ársins 1981. Don´t You Want Me fór á toppinn bæði á Bretlandseyjum og í Bandaríkjunum og heyrist oft enn í dag enda er lagið mjög gott.

„Ég man þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta skipti, en það var heima hjá Adda Texas, vini okkar Begga bróður. Hefur verið rétt fyrir Listahátíð 1982 og ég alveg að verða 11 ára. Ég man enn í dag hvað mér þótti þetta gott lag og í kjölfarið kepptist maður við að taka það upp úr Lögum unga fólksins á segulbandstækið sem ég hafði flutt með mér heim frá Svíþjóð árinu áður,“ segir Örlygur Smári söngvari og gítarleikari Hr. Eydís.

Hér er þessi gamli smellur, Don´t You Want Me, í meðförum Hr. Eydís og Ernu Hrannar.

Fylgja má Hr. Eydís á Facebook, Instagram og YouTube.