Hittust í hádegismat og Affleck gat ekki látið hana vera

Lopez og Affleck sáust saman í fyrsta skipti frá því að söngkonan sótti um skilnað í ágúst. Þau hittust, ásamt börnum sínum, í hádegisverð á Beverly Hills hótelinu.

Neistar flugu að sögn heimildarmanni Page Six en að hans sögn gat Affleck ekki hætt að snerta J.Lo.

Affleck á að hafa skipulagt hádegisverðinn svo að paparazzi ljósmyndarar myndu taka myndir og þau gætu sýnt að þau séu góðir vinir. En hann gat ekki látið hana vera að sögn heimildarmannsins.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were spotted having lunch at the Beverly Hills Hotel in Los Angeles. It’s the first time the former couple were photographed together since filing for divorce.

