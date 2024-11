Atli Þór vandar Þórhildi Sunnu ekki kveðjuna – „Píratar eru eitrað vinnuumhverfi“

Atli Þór Fanndal, sem ráðinn var til þingflokks Pírata í starf samskiptastjóra í byrjun maí segist feginn að vera laus undan húsbóndavaldi Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, þingflokksformanns flokksins.

„Við erum ótrúlega spennt að fá Atla aftur til liðs við okkur og njóta krafta hans,“ er haft eftir Þórhildi Sunnu í tilkynningu sem send var út 2. maí vegna ráðningar hans. Atli Þór hafði áður starfað fyrir Pírata árið 2017 og 2018 þegar hann starfaði um sex mánaða skeið sem pólitískur ráðgjafi hjá flokknum annars vegar vegna alþingiskosninga 2017 og sveitarstjórnarkosningar 2018.

„Það kemur væntanlega engum á óvart að Píratar séu minn náttúrulegi flokkur,“ sagði Atli Þórs í tilkynningunni um ráðningu hans.

Inn­an við fimm mánuðum seinna, þann 24. september, var tilkynnt að Atli Þór væri hættur hjá Pírötum.

Atli Þór vandar Þórhildi Sunnu ekki kveðjuna í færslu sinni nú í kvöld:



Segist hann kominn með nóg af því að honum sé gerð upp einhver reiði í þessu máli.

„Píratar eru eitrað vinnuumhverfi og ég fagna því að vera laus undan húsbóndavaldi Þórhildar Sunnu. Sú hugmynd að ég og Þórhildur Sunna höfum verið vinir og það megi nota til að veiða Þórhildi vorkunn er þreytt tugga. Það var enginn vinskapur eyðilagður í þessu máli. Þórhildur Sunna þarf bara að snapp out of it og setja flokkinn sinn ofar svona petty væli. Aðeins þannig getur hún sannfært kjósendur.“