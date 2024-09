Ólafur Ragnar fer hörðum orðum um Davíð – „Heiftin og löngunin til að sýna valdið hefur knúið hann áfram“

Ólafur Ragnar Grímsson fyrrum forseti hefur tekið saman brot úr dagbókum sem hann hélt meðan deilurnar um fjölmiðlalögin og Icesave stóðu sem hæst. Dagbókarbrotin birtir hann í nýrri bók sinni, Þjóðin og valdið: Fjölmiðlalögin og Icesave, sem kemur út á morgun.

Í forsetatíð sinni hélt Ólafur Ragnar Grímsson ítarlegar dagbækur, skráði frásagnir af atburðum og samræðum við ráðherra og forystufólk. Skrifin voru eins konar samtal hans við sjálfan sig, leit að ráðgjöf í eigin huga. Penninn tæki í glímunni við erfið vandamál og göngustafur á leið til ákvarðana. Þessar dagbækur eru því einstæð heimild, segir í tilkynningu frá Forlaginu.

Átökin um fjölmiðlalögin og Icesave mörkuðu þáttaskil, hin síðari þau mestu í nútímasögu Íslendinga; snerust um efnahagslegt sjálfstæði – jafnvel fullveldi þjóðarinnar. Forsetinn stóð í örlagasporum og engar ákvarðanir þjóðhöfðingjans hafa verið jafn erfiðar. Hver átti að ráða: Alþingi, ríkisstjórn eða þjóðin? Fjölmiðlar um allan heim fylgdust náið með úrslitunum. Atburðarásin varðaði braut að nýju lýðræði og breytti vitund um stjórnskipun landsins. Frásagnir forsetans veita hér óvænta sýn og lærdóma til framtíðar.

Árið 2004 gerðist það í fyrsta sinn forseti vísaði lögum frá Alþingi í þjóðaratkvæði þegar Ólafur Ragnar Grímsson neitaði að undirrita fjölmiðlalögin. Til hennar kom þó aldrei því eftir miklar deilur um málefnið um sumarið varð niðurstaðan sú að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks fékk lögin felld úr gildi á Alþingi.

Í bókinni fer Ólafur Ragnar hörðum orðum um Davíð Oddsson sem þá sat í embætti forsætisráðherra. Ítrekað er minnst á Davíð í bókinni og er hans fyrst getið í kafla sem ber heitið Átök í ríkisstjórn (bls. 33) þar sem Ólafur Ragnar vitnar í endurbirta frásögn Guðna Ágústssonar, landbúnaðarráðherra, úr nýlegri ævisögu Halldórs Ásgrímssonar, þáverandi utanríkissráðherra og formanns Framsóknarflokksins. RÚV greindi fyrst frá.

Tveimur blaðsíðum síðar hefjast dagbókarfærslur Ólafs Ragnars sjálfs og sú fyrsta er einmitt um Davíð, frá 22. maí 2004:

„Er virkilega mánuður síðan ég var í New York og skrifaði? Hvílíkur tími. Orkan farið í að vinna sig í gegnum atburði, dagskrá, spennu og ákvarðanir. Og ég kominn að mikilvægustu vegamótum á mínum ferli. Atburðarásin verið ótrúleg – og óþörf ef Davíð Oddsson (DO) og ríkisstjórnin hefðu viljað taka skynsamlega á málum. Heiftin og löngunin til að sýna valdið hefur knúið hann áfram og svo ógnar hann öllum öðrum í sínu liði. Það er hans stíll. Því hef ég kynnst. Allt stefnir í mikla krísu og ég verð að taka örlagaþrungnar ákvarðanir. … Þegar SLS [Stefán Lárus Stefánsson forsetaritari] sagði við mig úti í New York að fjölmiðlafrumvarpið myndi enda hjá mér, að e.t.v. væri þetta plott hjá DO til að eyðileggja mig, þá tók ég ekki undir það.“