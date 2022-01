Newcastle fékk fjórða leikmanninn í mánuðinum

Newcastle hefur fengið Matt Targett að láni frá Aston Villa út þessa leiktíð.

Targett er 26 ára gamall. Hann er fjórði leikmaðurinn sem Newcastle fær til sín í þessum mánuði. Fyrir hafa þeir Kieran Trippier, Christ Wood og Bruno Guimaraes mætt á svæðið.

,,Ég er glaður með að vera kominn. Ég get ekki beðið eftir að byrja og hitta alla stuðningsmennina. Vonandi verður seinni hluti leiktíðarinnar góður,“ sagði Targett við heimasíðu Newcastle.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022