Steikin mikilvægari en draumamark Salah – Sjáðu myndbandið

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool á Englandi, skoraði stórkostlegt mark í dag er liðið mætti Chelsea.

Liverpool vann sterkan sigur í titilbaráttunni á Englandi og hafði betur með tveimur mörkum gegn engu.

Sadio Mane kom Liverpool yfir snemma í fyrri hálfleik og bætti Salah við öðru stuttu seinna.

Egyptinn átti frábært skot fyrir utan teig sem hafnaði í markvinklinum og átti Kepa Arrizabalaga ekki möguleika.

Fyrrum markvörðurinn Shay Given var gestur hjá BT Sport yfir leiknum en hann sat ásamt þeim Ian Wright og Steve McManaman sem horfðu á viðureignina.

Eftir leikinn var birt ansi skemmtilegt myndband þar sem má sjá hvað Given var að gera er Salah skoraði.

Írinn var upptekinn að borða steikina sína og gat ekki fagnað markinu eins og kollegar sínir.

Þetta má sjá hér.

Love how Salah scores a worldie but Shay Given’s only got eyes for that steak. 😂#LIVCHE pic.twitter.com/v6L65nVqFz

— Atishay Agarwal (@Atishay_Agarwal) 14 April 2019