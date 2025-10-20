Þetta er sögð vera upphæðin sem Halldór fær í sinn vasa eftir brottrekstur dagsins

Það mun kosta Breiðablik tugi milljóna að reka Halldór Árnason ef marka má fréttir í dag.
Breiðablik tilkynnti í dag að Halldór yrði ekki áfram þjálfari liðsins. Gengið í sumar er ástæða þess. Blikar, sem urðu Íslandsmeistarar í fyrra, eru líklega að missa af Evrópusæti.
„Við tökum ekki svona ákvörðun út frá einstökum leikjum en gengið og stemningin undanfarið hefur ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir. Stjórnin taldi að það þyrfti að gera eitthvað í því og við völdum þessa leið,“ sagði Flosi Eiríksson formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks meðal annars við 433.is í dag.
Meira
Flosi formaður tjáir sig um brottreksturinn – „Gengið og stemningin undanfarið ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir“
Halldór gerði samning út tímabilið 2028 í ágúst og kostar það Blika því góða summu að láta hann fara, en hann ku vera með tólf mánaða uppsagnarfrest. Fótbolti.net segist hafa fengið ábendingar um að upphæðin sé á bilinu 20-25 milljónir króna.
Í ofanálag þurfa Blikar að greiða KSÍ fyrir Ólaf Inga Skúlason, nýjan þjálfara liðsins, en hann var samningsbundinn sambandinu sem þjálfari U-21 árs landsliðsins. Þetta staðfesti Eysteinn Pétur Lárusson framkvæmdastjóri KSÍ við 433.is í dag.
Fyrsta verkefni Ólafs Inga með Blika verður að gegn KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni á fimmtudag.