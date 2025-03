Szoboszlai fékk pillu frá leikmanni Real – ,,Þessi gaur er brandari“

Arda Guler, leikmaður Tyrklands og Real Madrid, hefur skotið á miðjumanninn Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai og Guler hafa mæst tvisvar á stuttum tíma en Tyrkland mætti Ungverjalandi í Þjóðadeildinni.

Tyrkirnir voru í litlum vandræðum með þá ungversku og unnu samanlagðan 6-1 sigur.

Szoboszlai lét í sér heyra á Instagram eftir leik og var það eitthvað sem Guler var lítið hrifinn af – hann skaut þar á mínútur Guler í deildinni með Real á tímabilinu.

,,Þessi gaur er brandari. Er ekki nóg að skora sex mörk til að fá þig til að segja?“ skrifaði Guler á móti.

Þetta má sjá hér.

🚨 Arda Güler to Szoboszlai: “This guy is a joke. Isn’t 6 goals enough to shut you up?”. pic.twitter.com/iCxFNuzuU2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2025