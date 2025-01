Aðeins Rooney og Owen gert betur

Ethan Nwaneri skoraði fyrir Arsenal í 1-2 sigri á Girona í Meistaradeild Evrópu í gær.

Nwaneri er aðeins 17 ára gamall og ljóst að þarna er um mikið efni að ræða. Nú er hann kominn með sex mörk í öllum keppnum með Arsenal á leiktíðinni. Aðeins tveir í sögunni hafa gert betur fyrir 18 ára aldurinn.

Það eru þeir Wayne Rooney og Mihacel Owen sem gerðu betur fyrir 18 ára aldurinn, skoruðu þeir 9 mörk hvor.

Nwaneri spilaði sinn fyrsta leik fyrir Arsenal aðeins 15 ára gamall, tímabilið 2022-2023.

