Tottenham lánar leikmann í B-deildina

Tottenham er að lána nýja leikmanninn sinn Yang Min-hyeok til QPR í ensku B-deildinni.

Hinn 18 ára gamli Yang, sem er suðurkóreskur kantmaður, gekk í raðir Tottenham frá Gangwong í heimalandinu á dögunum. Fer hann nú í B-deildinni til að öðlast reynslu og fá spiltíma.

Nokkur félög höfðu áhuga á að fá Yang á láni en hann vildi helst fara til QPR og verður hann þar út þessa leiktíð.

QPR er um miðja deild með 38 stig, 6 stigum frá umspilssæti.

⚪️🇰🇷 Tottenham’s January signing Yang Min-hyeok, set to sign for QPR today on loan move.

