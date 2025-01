Viðræðurnar ganga vel – Annar á skömmum tíma sem yfirgefur Arsenal fyrir United

Ayden Heaven, 18 ára gamall leikmaður Arsenal, færist nær því að ganga í raðir Manchester United.

Heaven spilar með U-21 árs liði Arsenal en hefur þó komið við sögu í einum leik með aðalliðinu á leiktíðinni, í enska deildabikarnum.

Samningur Heaven er að renna út í sumar og er United langlíklegasti áfangastaður leikmannsins, þó Barcelona og Frankfurt hafi einnig sýnt honum áhuga.

Heaven yrði annað ungstirnið á skömmum tíma til að yfirgefa Arsenal fyrir Manchester United, en Daninn Chido Obi-Martin fór sömu leið síðasta sumar.

🚨👀 Manchester United, advancing on deal to sign Ayden Heaven from Arsenal.

They’re clear favorites as exclusively revealed https://t.co/2gKsUietZI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025