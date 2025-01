Tilboð United samþykkt – Daninn skrifar undir á Old Trafford

Það er orðið ljóst að Patrick Dorgu fer til Manchester United frá Lecce í þessum félagaskiptaglugga.

Dorgu hefur verið sterklega orðaður við United undanfarna daga, en sjálfur hafði Daninn samþykkt samningstilboð félagsins.

Nú hefur Lecce þá samþykkt tilboð United. Talað var um að ítalska félagið vildi 40 milljónir evra fyrir Dorgu en lendingin er 30 milljónir vera og möguleiki á 5 milljónum evra síðar meir.

Aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum áður en Dorgu verður formlega kynntur sem leikmaður United.

Um er að ræða vinstri bakvörð sem einnig getur spilað út á köntunum. Það má gera fastlega ráð fyrir að Ruben Amorim, stjóri United, ætli sér að nota hann sem vinstri vængbakvörð í kerfi sínu.

Lecce vildi halda Dorgu fram á sumar, en liðið er í hörku fallbaráttu í Serie A. Það er þó útlit fyrir að vilji leikmannsins hafi orðið ofan á.

