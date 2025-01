Ekki ljóst hvort Tierney fari núna eða í sumar

Það er alveg ljóst að Kieran Tierney er á förum frá Arsenal til Celtic en ekki er víst hvort það verði nú fyrir gluggalok eða í sumar.

Samningur Tierney við Arsenal er að renna út í sumar og verður hann ekki framlengdur. Hefur bakvörðurinn þegar samþykkt tilboð Celtic.

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, hefur hins vegar notað Tierney svolítið í undanförnum leikjum. Hefur Skotinn komið inn á í nokkrar mínútur í undanförnum fjórum leikjum.

Það er því ekki víst hvort Arsenal sé til í að sleppa leikmanninum frítt til Celtic núna í janúar eða hvort félagið þurfi að bíða fram á sumar.

Tierney gekk í raðir Arsenal frá Celtic 2019 og fór vel af stað með félaginu. Hann var hins vegar ekki í áætlunum Arteta þegar leið á og var hann lánaður út til Real Sociedad á Spáni á síðustu leiktíð, áður en hann sneri aftur til London í sumar.

⚪️🟢🍀 After Jota, Kieran Tierney will also return to Celtic as verbal agreement on free transfer is reached as revealed.

If Arsenal do not let him leave now, Tierney will join Celtic in the summer transfer window. pic.twitter.com/eVxzCsIRDi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025