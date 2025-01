United undirbýr nýtt tilboð – Annað félag nú komið í umræðuna

Manchester United mun bjóða aftur í Patrick Dorgu, bakvörð Lecce, á allra næstu dögum.

Dorgu er tvítugur og getur einnig spilað á köntunum. Hann vill ólmur fara til United og vill Ruben Amorim fá hann til að spila stöðu vinstri vængbakvarðar í kerfi sínu á Old Trafford.

Lecce vill hins vegar fá 40 milljónir evra fyrir leikmanninn og United fær Danann unga ekki nema félagið gangi að verðmiðanum. Það hefur ekki tekist hingað til en nýtt tilboð mun fara nær verðmiða ítalska félagsins.

Dorgu vill sjálfur ólmur fara til United í þessum mánuði og hefur þegar samið um eigin kjör á Old Trafford. Lecce, sem er í harðri fallbaráttu í Serie A, vill hins vegar halda leikmanninum fram á sumar.

Þá hefur Napoli einnig áhuga á að fá Dorgu í sumar.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025